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понедельник, 25 декабря 2017 15:58

Подрыв авто харьковского полицейского: появились подробности

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  По факту подрыва внедорожника в Харькове, полицейские открыли уголовное производство
По факту подрыва внедорожника в Харькове, полицейские открыли уголовное производство

По факту подрыва внедорожника в Харькове, полицейские открыли уголовное производство.

Квалифицировали взрыв автомобиля как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Повреждение передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто предметов. Кроме того, незначительные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Виновнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,

Также, журналист Слава Мавричев уточнил, что под машину было заложено четыре гранаты Ф-1 - по одной под каждое колесо.

В Харькове взорвали автомобиль заместителя начальника областного управления полиции, главы отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Это произошло утром, 25 декабря.

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