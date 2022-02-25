Под Одессой значительная активность вертолетов РФ: задержали диверсанта

25 февраля на юге Одесской области заметили значительную активность вертолетов врага, которые заходили со стороны Тирасполя.
Ситуация в Одессе контролируемая, работают все государственные и военные структуры, сообщил в пятницу представитель Национального Корпуса Сергей Братчук.
"В районах выше Вилково и Тирасполя замечена значительная активность вертолетов противника. Возможно осуществили десантирование диверсионно-разведывательных групп", - говорится в официальном сообщении штаба о российском вторжении.
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24 февраля в Черноморске Одесской области СБУ задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага.
"Если вы заметили подозрительных лиц – звоните 102 или в СБУ по номеру 0 800 501 482. По возможности организуйте их гражданское задержание. Если вы увидели метки (крест, круг и т. п) нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся. Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку", - говорится в сообщении.
Это может быть система сигналов, которые использует враг для координации вторжения.
Россия разворачивает мобильные крематории, чтобы сжигать тела своих погибших солдат. Агрессору нужны такие установки, чтобы скрывать свои настоящие потери.
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