Под Львовом СБУ проведет антитеррористические учения

Под Львовом СБУ проведут антитеррористические учения. Фото: @ssu.lviv.

В период с 12 по 14 мая 2021-му координационная группа Антитеррористического центра проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные обучения в условиях максимально приближенных к реальным.

"Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан,обыск автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

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Жителей и гостей Жовкви, Куликова и Дублян на Львовщине служба просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий следует обращаться по телефонам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или 102.

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал на севере Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На борту обнаружили крупную партию оружия. Среди изъятого - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы, сообщает пятый флот ВМС США.