Под Лубнами погибла супружеская пара велосипедистов - фото

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26 июня на трассе Киев-Харьков рядом с селом Вильшанка Лубенского района от столкновения с автомобилем погибли 2 велосипедиста.

Об этом сообщил пресс-офицер ГУ ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

"Событие произошло в семь утра. Велосипедисты были супружеской парой. Местные жители, мужчина 1968 года и женщина 1965-го. В автомобиле "ВАЗ-2110" ехала супружеская пара из Днепропетровской области. Двигались они в одном направлении. В результате столкновения велосипедисты погибли. Водитель автомобиля и пассажир госпитализированы в больницу. У женщины сотрясение головного мозга и резаные раны, у мужчины - гипертонический криз. Состояние удовлетворительное", - рассказал Сулаев.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. После проведения следственных действий будет выяснена причина столкновения и кто виноват в ДТП.

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