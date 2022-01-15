Почему сегодня опасно хвастаться и какая погода намекнет на приход морозов

16 января христиане вспоминают святого мученика Гордия. С этим днем у наших предков было связано немало примет и верований.
На Гордия нельзя ничем хвастаться и гордиться, считали предки. Мол, такое поведение может принести человеку проблемы или даже беды.
"Сатана гордился и с неба упал", – говорили в народе.
Сегодня предки употребляли много сырных блюд – вареники и ватрушки с этой начинкой. Люди верили, что такая "творожная" традиция способна принести счастье в дом.
Из примет украинцы больше верили в следующие:
- Зайцы подходят близко к населенному пункту – ждите морозов;
- Какая погода на 16 января, то таковым будет и март;
- Будет метель, если по небу плывут облака;
- Иней на деревьях – до сухой и ясной погоды. Если услышите треск ветвей, значит скоро придут сильные морозы;
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– Если за окном метель, то пчелы будут хорошо роиться. А значит ждите неплохой урожай меда;
- Ожидайте ясной погоды в ближайшее время, если в ночь на Гордия небо было звездным.
Мученик Гордий жил в ІІІ ст. Он был сотником в римском войске, который уверовал в Иисуса Христа и поселился в пустыне, где молился и постился. Однажды Гордий пришел в город Кесария, где праздновали день языческого бога Марса. Святой заявил, что не признает этого идола и публично провозгласил себя христианином. За это был арестован и позже убит.
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