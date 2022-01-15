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Почему сегодня опасно хвастаться и какая погода намекнет на приход морозов

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Почему сегодня опасно хвастаться и какая погода намекнет на приход морозов
Если сегодня на деревьях увидите иней, скоро придет ясная и сухая погода. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

16 января христиане вспоминают святого мученика Гордия. С этим днем ​​у наших предков было связано немало примет и верований.

На Гордия нельзя ничем хвастаться и гордиться, считали предки. Мол, такое поведение может принести человеку проблемы или даже беды.

"Сатана гордился и с неба упал", – говорили в народе.

Сегодня предки употребляли много сырных блюд – вареники и ватрушки с этой начинкой. Люди верили, что такая "творожная" традиция способна принести счастье в дом.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

- Зайцы подходят близко к населенному пункту – ждите морозов;

- Какая погода на 16 января, то таковым будет и март;

- Будет метель, если по небу плывут облака;

- Иней на деревьях – до сухой и ясной погоды. Если услышите треск ветвей, значит скоро придут сильные морозы;

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– Если за окном метель, то пчелы будут хорошо роиться. А значит ждите неплохой урожай меда;

- Ожидайте ясной погоды в ближайшее время, если в ночь на Гордия небо было звездным.

Мученик Гордий жил в ІІІ ст. Он был сотником в римском войске, который уверовал в Иисуса Христа и поселился в пустыне, где молился и постился. Однажды Гордий пришел в город Кесария, где праздновали день языческого бога Марса. Святой заявил, что не признает этого идола и публично провозгласил себя христианином. За это был арестован и позже убит.

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Дата
16
января

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