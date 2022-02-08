Почему 9 февраля опасно отказывать нищим и какая примета укажет на приход морозов

Ожидайте снега, если сегодня по небу "плывут" облака. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

Сегодня христиане вспоминают преподобного Иоанна Златоустого. Наши предки почитали этого святого, потому что считали его защитником отчаявшихся. 9 февраля ему обязательно нужно помолиться, верили украинцы.

В этот день в народе было принято вспоминать умерших родственников за поминальным обедом или ужином. Если погода была хорошей, то предки пытались попасть на кладбище и оставить часть блюд на могилах.

Иоанн Златоуст был большим противником роскоши и всячески помогал бедным людям. Поэтому 9 февраля нельзя отказывать нищим, просящим о помощи. Иначе навлечете на себя проблемы, были убеждены наши предки.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Если луна 9 февраля имеет красный оттенок – ждите сильных морозов;

- Облака плывут по небу – будет снег;

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- Прошла метель и снежные кучугуры имеют закругленные края – до хорошего урожая;

- Потеет стекло в доме – скоро придет тепло.

Иоанн Златоуст родился в древнем городе Антиохия. Его отец скончался рано. Поэтому воспитанием будущего святого занималась матерь Анфуса. Преподобный получил прекрасное образование и прославился замечательными проповедями перед людьми. Был Константинопольским патриархом, резко осуждающим пышный образ жизни состоятельных горожан. За это подвергался гонениям и притеснениям. Златоуст умер в 407 году.