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Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
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В Харькове провели первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest"
Фото: Ольга Стенько
В Харькове провели первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest"
В Харькове провели первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest"
В Харькове провели первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest"
В Харькове провели первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest"

В Харькове 5 октября состоялся экологическое мероприятие "Zero waste Fest" - первый всеукраинский фестиваль "Ноль отходов". Провели мероприятие на площадке возле Харьковского академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

Корреспондент Gazeta.ua лично побывал на мероприятии.

Участие в фестивале "Ноль отходов" приняли 30 эколидеров из разных регионов Украины. Одновременно на четырех площадках проходили лектории с участием активистов экологического движения. Провели кинофестиваль короткого метра "59 секунд" - показали любительское кино на экологическую тематику. Для детей устроили развлечения и художественные мастер-классы с экологическим уклоном.

В инсталляциях на лестнице театра использовали мусора. На одной из них можно увидеть мясорубки, перерабатывающих определенные типы отходов. Тик, из тетропаков изготавливают блокноты, из полиэтиленовых крышек - плитку, а из пластиковых бутылок - одежду.

На мероприятии можно было обновить свой гардероб. Причем - бесплатно. Для этого создали отдельную локацию. На вешалках есть выбор одежды, в основном - женской и детской.

"Мы предлагаем обмен вещей. Каждый человек может прийти, оставить ненужную ей одежду, взамен взять понравившуюся вещь. Не обязательно делать обмен, можно просто принести или просто взять. Сегодня это была популярная локация", - рассказала участница фестваля Светлана Овчаренко.

Одна из основных идей фестиваля - ничего одноразового нет. Не только сортировка поможет решить вопрос мусора.

Автор: Facebook
  Экоактивиска Анна Прокаева
Экоактивиска Анна Прокаева

"В концепции обращения с бытовыми отходами сказано, что номер один - предупреждение образования отходов. Это как раз и есть то, что в Европе принято называть zero waste - ноль отходов", - рассказала организатор экофестиваль Анна Прокаева.

Концепция состоит из пяти R.

Refuse - отказаться от упаковки. Идя в магазин, планировать покупки. Следует иметь при себе сумку для покупок, мешочки и тару для весовых товаров.

Reduse - уменьшить продуцирование мусора. В том числе, даже толщина очисток от овощей и фруктов имеет значения. Это видно не на примере одного человека, но в масштабах многоквартиного дома. Так же уменьшить количество пластика. Ту же синтетическую губку для мытья посуды заменить на экологическую из люфы, которая компостируется. Или пластиковые ручки зубных щеток или ватных палочек.

Reuse - переиспользование. Не нужно выбрасывать вещь. Можно найти кого-то, кому эта вещь будет нужна. Новому владельцу не надо покупать, не используют новые ресурсы для того, чтобы сделать такую ​​же новую вещь.

Recycle - переработка. Анна Прокаева подчеркивает, что переработку не зря оставили на 4-м месте - ведь невозможно бесконечно повторно перерабатывать. Это тоже требует ресурсов и в конечном счете приведет в образованию мусора.

Rot - компостирование. Доля органических отходов среди бытового мусора составляет 30-40 процентов. Именно такие отходы образуют сероводород, дают запах на свалках, образуют фильтрат, который просачивается в почву и отравляет окружающую среду. В то же время, органические отходы могут быть источником для компоста, из которого выйдут удобрения.

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"С тех пор, как я приняла для себя концепцию" ноль отходов ", наша семья уменьшила выработку мусора в семь раз. В первую очередь, я не покупаю товары в упаковке. Покупаю товары на вес. Есть у бутылку для воды, отдельно многократные стаканы для чая и кофе. Когда человек начинает жить в стиле ziro waste, так или иначе, она начинает правильно питаться ", - пояснила екоактивистка.

Мероприятие провели благодаря грантовой поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета. Фестиваль, по подсчетам организаторов, в течение дня посетили около тысячи гостей.

С 1 октября в Полтаве заработал экобус. Отныне каждый рабочий день автомобиль будет стоять в городе, чтобы полтавчане могли сдать опасные отходы.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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