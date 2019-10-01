С сегодняшнего дня в Полтаве принимают опасные отходы - график руку экобуса на октябрь

С 1 октября в Полтаве заработал экобус. Отныне каждый рабочий день автомобиль будет стоять в городе, чтобы полтавчане могли сдать опасные отходы.

График дежурств екобуса опубликовали на странице ОО "Эколтава".

Как рассказала Gazeta.ua активистка ОО "Эколтава" Маргарита Мостовая, до недавнего времени в Полтаве остро стояла проблема утилизации опасных приборов. В частности - батареек, люминесцентных (ртутных) ламп и ртутных термометров. Член этой же общественной организации Сергей Антоненко даже подавал в суд на бездействие Полтавского горсовета в сфере обращения с опасными отходами. Экоактивисты неоднократно обращались к чиновникам с предложениями о создании стратегии обращения с опасными отходами. Городская власть ответила созданием программы "ЭкоБус".

Для городского коммунального предприятия КАТП-1628 приобрели спецтранспорт. Это специально маркированный автомобиль, в котором установили контейнеры для различных видов опасных отходов. Пока собранные отходы будут храниться на автопредприятии. Впоследствии будет решен вопрос об утилизации на спецпредприятиях. Расходы по программе "ЭкоБус" взял на себя городской совет.

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С 1 октября автомобиль вышел на линию. Работать с 9 до 16 часов ежедневно по новому адресу. Экобус останавливают на автостоянках и в местах, где разрешена длительная стоянка, чтобы он не препятствовал дорожному движению.

Автор: ОО "Эколтава" В Полтаве обнародовали график работы экобуса на октябрь

От населения принимают использованные элементы питания - батарейки и аккумуляторы, ртутные термометры и люминесцентные лапм. Ртутные отходы просят приносить в футлярах.

В первый же день возникло недоразумение: полтавка пришла на место, указанное в графике, и не застала там автомобиля. Как оказалось, водитель поехал обедать, а информацию об этом нигде не было. Поэтому, в КАТП-1628 уточнили, что с 12 до 13 часов у экобуса будет обеденный перерыв.

О необходимости сознательной и экологичной жизни на планете общались на 26-м Book Forum во Львове блогер, автор научно-популярного YouTubе-канала "Клятий раціоналіст" Артем Албул и экоактивистка Диана Попфалуши.