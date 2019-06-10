Первый православный храм города разрушили казаки

Собор был первым православным храмом в городе. ФОТО: Wikipedia

240 лет назад, в 1779 году, доминиканцы построили Свято-Преображенский кафедральный собор в центре Винницы.

История собора начинается в 1639 году, когда было решено основать новый монастырь на землях Винницы как часть деревянных оборонительных сооружений крепости.

Главным инициатором сооружения стал Стефан Черленковский, а земли были выделены Яном Ордживольським.

Позже, во время освободительной борьбы Богдана Хмельницкого, доминиканцы были вынуждены покинуть здание, спасаясь от войск Максима Кривоноса.

В 1758 году граф Михаил Грохольский принимает решение о реконструкции костела с возведением в его стенах родовой усыпальницы Грохольских.

В 1772 году после российско-польских войн костел постепенно приходит в упадок, а в 1832-м его вообще закрывают.

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Особое место, которое занимал винницкий Свято-Преображенский собор в православном мире подчеркивает тот факт, что именно ему была дарована в 1865 году Дарохранительница (сосуд для хранения святых даров) будущим императором Александром III как дань скорби об умершем брате Николае.

Гражданская война (1917 - 1923) принесла православному храму разорение.

Лишь в 80-х годах ХХ века в стены храма начинает возвращаться духовность - открыт зал органной и камерной музыки. А потом происходит полное возрождение храма - его передают в лоно православной церкви Московского патриархата.

Сейчас собор принадлежит Украинской православной церкви. Он стал оплотом просвещения и культуры, который помимо богослужений предоставляет крышу большой церковной библиотеке, духовному хору и театру-студии "Лампадка".

В 19 километрах от Гайсина, в пределах небольшого села Тышковская Слобода, находится знаменитая обитель - Свято-Успенский действующий мужской монастырь. Его слава расходится не только на Винничину, но и за пределы Украины. С древних времен его еще называют Граневским.