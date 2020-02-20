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четверг, 20 февраля 2020 15:09

Персонал "Новых Санжар" эвакуировали

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Персонал &quot;Новых Санжар&quot; эвакуировали
Эвакуированные в течение двух недель будут изолированы в медучреждении. За ними будут наблюдать врачи, которые были на борту самолета

Персонал медицинского центра в Новых Санжарах, куда везут эвакуированных из Китая, эвакуировали.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Персонал, ранее работавший в [медицинском центре] "Новые Санжары", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации людьми. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.

В правительстве заверили, что медучреждения по всей Украине готовы при необходимости оказывать помощь, есть соответствующее оборудование и специалисты.

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Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине.

Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.

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20
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