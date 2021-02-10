Патрульные спасли мужчину, у которого на вокзале остановилось сердце

Когда патрульные подошли к мужчине, у него не было пульса, а все тело было холодное Фото: facebook.com/vinnytsiapolice

В Виннице двое патрульных Денис Горкуша и Виталий Тиндик спасли мужчину, у которого на железнодорожном вокзале остановилось сердце.

"Мы вместе с напарником патрулировали в пешем порядке по Привокзальной. К нам подбежали два неизвестных мужчины и начали кричать, что помогите, умирает

человек. Мужчина лежал в сортире", - рассказал Gazeta.ua Виталий Тиндик.

Когда патрульные подошли к мужчине, у него не было пульса, а все тело было холодное.

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"Мы сразу приняли решение делать сердечно-легочную реанимацию. Проверили, он ничем не подавился, потому что очевидцы говорили, что до этого он выпил. Однако посторонних предметов у него во рту не было", - говорит Виталий Тиндик.

Массаж сердца дал результаты и человек постепенно начал приходить в себя. Впоследствии приехала "скорая".

"Когда он пришел в себя, то ничего не помнил, - говорит Виталий.

Известно, что человек живет в Калиновке Винницкой области. Сейчас чувствует себя хорошо.

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