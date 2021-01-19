Полицейские не дали мужчине прыгнуть с петлей на шее

В Киеве на ул. Ушинского патрульные спасли мужчину, который из-за недоразумений в семье решил совершить самоубийство. Его заметили на дереве прохожие и позвонили в полицию.
Об этом сообщила патрульная полиция города.
"Очевидцы происшествия утверждали, что у мужчины на шее петля и он собирается прыгнуть. Патрульные, прибывшие на вызов, наладили диалог с гражданином, но сразу уговорить его слезть с дерева не удалось", - говорится в сообщении.
Попытки приблизиться к мужчине завершались угрозами прыгнуть.
"Почти полчаса патрульные говорили с гражданином, слушали о его проблемах и уговаривали опомниться. В конце это подействовало, тот согласился снять веревку и спуститься вниз", - добавили в сообщении.
На место инцидента вызвали "скорую". Мужчину госпитализировали.
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