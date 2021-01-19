Полицейские не дали мужчине прыгнуть с петлей на шее

В Киеве на ул. Ушинского патрульные спасли мужчину, который из-за недоразумений в семье решил совершить самоубийство. Его заметили на дереве прохожие и позвонили в полицию.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Автор: Патрульная полиция Киева Мужчину успели спасти и передать медикам

"Очевидцы происшествия утверждали, что у мужчины на шее петля и он собирается прыгнуть. Патрульные, прибывшие на вызов, наладили диалог с гражданином, но сразу уговорить его слезть с дерева не удалось", - говорится в сообщении.

Попытки приблизиться к мужчине завершались угрозами прыгнуть.

Автор: Патрульная полиция Киева Патрульные Евгений Даценко и Артем Шкоденко почти 30 мин уговаривали мужчину снять веревку

"Почти полчаса патрульные говорили с гражданином, слушали о его проблемах и уговаривали опомниться. В конце это подействовало, тот согласился снять веревку и спуститься вниз", - добавили в сообщении.

На место инцидента вызвали "скорую". Мужчину госпитализировали.

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