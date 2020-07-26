Парень "закатал" котенка в банку: ему грозит три года тюрьмы

На Львовщине парень решил поиздеваться над котенком и закрыл его в 3-литровой стеклянной банке без доступа к воздуху.
Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя, сообщает Червоноградский отдел полиции.
Видео своих издевательств он выложил в соцсетях, но впоследствии удалил его.
Правоохранители нашли парня и пообещали, что "откупиться" не удастся, а вот наказание ему назначать суд.
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Закон о жестоком обращении с животными запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.
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