Парень "закатал" котенка в банку: ему грозит три года тюрьмы

Молодой человек "закатал" котенка в банку. Фото: Варта

На Львовщине парень решил поиздеваться над котенком и закрыл его в 3-литровой стеклянной банке без доступа к воздуху.

Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя, сообщает Червоноградский отдел полиции.

Видео своих издевательств он выложил в соцсетях, но впоследствии удалил его.

Правоохранители нашли парня и пообещали, что "откупиться" не удастся, а вот наказание ему назначать суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С одесского зоопарка сбежали гамадрилы

Закон о жестоком обращении с животными запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.