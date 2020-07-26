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воскресенье, 26 июля 2020 23:01

Парень "закатал" котенка в банку: ему грозит три года тюрьмы

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Парень &quot;закатал&quot; котенка в банку: ему грозит три года тюрьмы
Молодой человек "закатал" котенка в банку. Фото: Варта

На Львовщине парень решил поиздеваться над котенком и закрыл его в 3-литровой стеклянной банке без доступа к воздуху.

Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя, сообщает Червоноградский отдел полиции.

Видео своих издевательств он выложил в соцсетях, но впоследствии удалил его.

Правоохранители нашли парня и пообещали, что "откупиться" не удастся, а вот наказание ему назначать суд.

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Закон о жестоком обращении с животными запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.

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