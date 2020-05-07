Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе

7 мая 2016 года в Полтаве открыли первый в мире полноценный 7-метровый памятник гетману Украины Ивану Мазепе. До этого сооружали только бюсты гетмана в его родном селе Мазепинцы Киевской области и в Чернигове.

Фото: novynarnia.com

По этому случаю в город приехали тогдашний президент Петр Порошенко, патриарх Филарет и Тарас Кутовой, который был министром аграрной политики и продовольствия. Пришли почти 2,5 тыс. горожан.

"Вместо российской анафемы Ивану Мазепе сегодня принадлежит настоящая украинская слава! Когда Петр І рубил для России окно в Европу, Украина времен Мазепы ходила в Европу через дверь. Но за сотни лет украинцам внушали ложные представления о нашей истории. Свободная Украина избавляется от этих навязанных извне стереотипов, хотя не всегда так быстро, как нам бы того хотелось. Мы чтим украинских героев, отмечаем свои праздники и памятные даты. здесь вам не "русский мир", здесь - украинский мир! Сегодняшнее событие - не городского или регионального, а общенационального значения", - отметил президент.

Инициатором установления в Полтаве памятника Ивану Мазепе выступил глава Полтавского областного объединения Всеукраинского общества "Просвита" Николай Кульчинский. Еще с начала 2000-х он организовал и проводил в Полтаве культурно-художественный фестиваль "Мазепа-фест". А после прихода к власти Виктора Ющенко предложил установить в городе памятник гетману.

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Средства на сооружение монумента - около 2 млн грн - собирали в Украине и диаспоре. Пожертвования делали как пенсионеры, так и крупные бизнесмены.

Установка памятника в Полтаве была запланирована на 14 октября 2009 года. Несмотря на то, что горсовет согласовал размещение монумента на Соборной площади, власти Полтавы, возглавляемые представителями ВО "Батькивщина", объявили мораторий на строительные работы на этой территории.

Открытию памятника сопротивлялся и следующий мэр Полтавы Александр Мамай. Во времена правления Виктора Януковича об официальном чествовании антироссийского гетмана вообще вряд ли могла идти речь.

Более 6 лет уже готовый монумент хранился на киевском комбинате "Художник". После этого статую пришлось частично реставрировать.

Лишь после Революции достоинства ситуация изменилась. В День защитника Отечества, 14 октября 2015 года, возле Свято-Успенского собора в Полтаве состоялось торжественное представление общественности гетмана в бронзе. 26 февраля 2016 года городской совет незначительным большинством голосов поддержал установление памятника Мазепе. При этом мэр воздержался при голосовании, назвав это политическим решением.

"Я вырос в СССР, и меня учили, что Мазепа был предателем", - заявил Мамай. В то же время он пообещал не ветировать решения совета.

В ночь на 4 мая памятник Ивану Мазепе пытались взорвать. Неизвестные положили взрывчатку под полотно, которым был накрыт постамент. Но от постамента откололся лишь небольшой кусок камня.

В Ливане нашли драгоценное Евангелие. Его создали в XVIII в. на арабском языке по заказу гетмана Ивана Мазепы. Книгу напечатали в Алеппо - теперь в Сирии. Гетман порывал с Московией и стремился обрести независимость Украинской православной церкви. Для этого пытался заручиться поддержкой христиан арабского мира. По его мнению, уникальное Евангелие должно было стать символом укрепления союза с Антиохийской православной церковью.