Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото

Первый в Украине туристический маршрут в рамках международной программы Greenways - "Зеленые пути" - презентовали на Полтавщине.
Корепондентка Gazeta.ua побывала на презентации пути вблизи села Великие Будища и проехала часть веломаршрута вместе с его организаторами.
"Международная организация Greenways по всему миру создают пути, которые объединяют туристические локации, их так называемые дистинации, которые связаны между собой услугами, активностью, впечатлениями. Так случилось, что наш маршрут - это первый реализованный в Украине Гринвейс", - рассказал нардеп Дмитрий Налетов, который лично приехал представить маршрут.
Над разработкой зеленого туристического маршрута уже несколько лет работают велоактивисты Полтавщины совместно с местными общинами. В рамках программы развития туризма и курортов на 2016-20 годы выдали карту с пометками основных направлений маршрута "Туристические пути Поворсклья".
Общая длина туристической тропы - 85 км. Из них 58 км - основная линия маршрута, продходить от двух железнодорожных вокзалов Полтавы до поселка Опошня - организации гончарской культуры в регионе. Далее путь имеет три радиальные съезды - направления, которыми можно продолжить путешествие, или завершить маршрут и вернуться к автомобильной трассы.
Как рассказал представитель ОО Туристическое общество "Карпатские тропы" Александр Бурсанов, маршрут спроектировано так, чтобы им максимально удобно было ехать вдоль реки Ворсклы. Он соединяет областной центр Полтаву и поселок Опошню, в которой много туристически привлекательных объектов, объединяющих исторические, культуре достопримечательности, гастротуризм и усадьбы, где можно отдохнуть.
Зеленый маршрут пролегает в направлении против течения реки Ворскла, через прохладные леса, широкие луга и между живописных оврагов в долине реки. Эти места уже давно привлекают своей красотой не только художников и фотографов, но и киношников.
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"Долина Ворсклы - ценная природная территория, включенная в Изумрудную сеть. Здесь можно встретить и аистов, и серых журавлей и различных редких птиц. Также бегают зайцы, кабаны, олени. Здесь находится Диканский региональный ландшафтный парк, в котором есть много интересных объектов . Тот же Чернечий Яр, наслоення песчаников в Михайловке, Фесенковы холмы, где живет колония сурков. Подвесной мостик переходит на другой берег. в месте слияния рек Ворсклы и Мерли можно увидеть домики бобров. Ближе к Опиони является нефтепромыслы, что тоже можно интересно интерпретировать. В Опошне много интересных музеев ", - рассказал Александр Бурсанов.
В дальнейшем маршрут планируют продлить до Бельского городища, где в VIII-IV вв. до нашей эры располагалось большое скифское поселение. А дальше - в село Куземин и города Ахтырка Сумской области.
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Вдоль маршрута расположили указатели и карту таким образом, чтобы человек, который путешествует Полтавщине пешком, на велосипеде или на байдарке, понимала где находится. Чтобы не было непонятных моментов, куда поворачивать или как кратчайшим путем диститися к "цивилизации. Указатели позволяют ориентироваться и содержат данные о местонахождении, направления и расстояния до ближайших населенных пунктов и приблизительно времени в пути.
После установки указателей, дальше планируют развивать инфраструктуру. Проект софинансируют с обласнго бюджета, а также силами местных общин. Участие в разработке и финансировании организации маршрута приняло Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) Украины.
"Количество мест, народных промыслов, культурного наследия, музейного достояния, которая есть на Полтавщине - одна из крупнейших в Украине. Открытие маршрута позволит привлечь активного туриста, который желает активного отдыха, или совместить его с культурными маршрутами. Для нас, как государственного агентства, важно включить маршрут в нашу маркетинговую программу. Поскольку уже на этой неделе нам утвердят план мероприятий. Этим летом продолжим кампанию "Путешествуй Украины". уже с продвижением таким маршрутов по Greenways - Туристические пути Поворскля ", - рассказала председатель ДАРТ Украины Марьяна Олеськив.
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И отметила, что госагентство общаться с Укравтодором по дорогам которые, возможно, наконец сделают на Полтавщине. Ведь туристы, возможно, не все маршрут проходить зеленой зоной. А пока качество асфальтовых дорог в этом районе в очень неудовлетворительном состоянии.
На маршруте пока еще нет ни одного сервиса по ремонту или техническому обслуживанию велосипедов. Однако, в дальнейшем в территориальных общинах искать возможность открытия таких станций.
Кроме того, маршрут позволяет сочетать несколько видов транспорта - в частности, велосипеды и байдарки. В Госагентства по туризму планируют, что когда маршрут станет популярным, в течение него создавать локальные бизнесы, как то прокат велосипедов, байдарок и других транспортных средств, места для кемпингов.
Во время коронавируса в Украине велосипедисты стали больше путешествовать в пределах своих областей. Организации открывают новые маршруты, а для многих людей велосипед стал основным транспортом.
Чтобы посмотреть, как изменилась жизнь велосипедистов во время пандемии коронавируса, корреспондент Gazeta.ua отправилась в путешествие с участниками общественной организации "ВелоПолтава". Она занимается разработкой путешествующих маршрутов на Полтавщине и в других регионах Украины.
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