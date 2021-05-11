Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото

Первый в Украине туристический маршрут в рамках международной программы Greenways - "Зеленые пути" - презентовали на Полтавщине.

Корепондентка Gazeta.ua побывала на презентации пути вблизи села Великие Будища и проехала часть веломаршрута вместе с его организаторами.

Фото: Ольга Стенько

"Международная организация Greenways по всему миру создают пути, которые объединяют туристические локации, их так называемые дистинации, которые связаны между собой услугами, активностью, впечатлениями. Так случилось, что наш маршрут - это первый реализованный в Украине Гринвейс", - рассказал нардеп Дмитрий Налетов, который лично приехал представить маршрут.

Автор: Ольга Стенько Зеленый туристический маршрут презентовали на живописном холме близ села Большие Будище на территории Диканьской громады

Над разработкой зеленого туристического маршрута уже несколько лет работают велоактивисты Полтавщины совместно с местными общинами. В рамках программы развития туризма и курортов на 2016-20 годы выдали карту с пометками основных направлений маршрута "Туристические пути Поворсклья".

Общая длина туристической тропы - 85 км. Из них 58 км - основная линия маршрута, продходить от двух железнодорожных вокзалов Полтавы до поселка Опошня - организации гончарской культуры в регионе. Далее путь имеет три радиальные съезды - направления, которыми можно продолжить путешествие, или завершить маршрут и вернуться к автомобильной трассы.

Автор: Ольга Стенько Первый в Украине туристический маршрут в рамках международной программы Greenways открыли на Полтавщине

Как рассказал представитель ОО Туристическое общество "Карпатские тропы" Александр Бурсанов, маршрут спроектировано так, чтобы им максимально удобно было ехать вдоль реки Ворсклы. Он соединяет областной центр Полтаву и поселок Опошню, в которой много туристически привлекательных объектов, объединяющих исторические, культуре достопримечательности, гастротуризм и усадьбы, где можно отдохнуть.

Зеленый маршрут пролегает в направлении против течения реки Ворскла, через прохладные леса, широкие луга и между живописных оврагов в долине реки. Эти места уже давно привлекают своей красотой не только художников и фотографов, но и киношников.

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"Долина Ворсклы - ценная природная территория, включенная в Изумрудную сеть. Здесь можно встретить и аистов, и серых журавлей и различных редких птиц. Также бегают зайцы, кабаны, олени. Здесь находится Диканский региональный ландшафтный парк, в котором есть много интересных объектов . Тот же Чернечий Яр, наслоення песчаников в Михайловке, Фесенковы холмы, где живет колония сурков. Подвесной мостик переходит на другой берег. в месте слияния рек Ворсклы и Мерли можно увидеть домики бобров. Ближе к Опиони является нефтепромыслы, что тоже можно интересно интерпретировать. В Опошне много интересных музеев ", - рассказал Александр Бурсанов.

Автор: Ольга Стенько Подвесной пешеходный мост через реку Ворскла

В дальнейшем маршрут планируют продлить до Бельского городища, где в VIII-IV вв. до нашей эры располагалось большое скифское поселение. А дальше - в село Куземин и города Ахтырка Сумской области.

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Вдоль маршрута расположили указатели и карту таким образом, чтобы человек, который путешествует Полтавщине пешком, на велосипеде или на байдарке, понимала где находится. Чтобы не было непонятных моментов, куда поворачивать или как кратчайшим путем диститися к "цивилизации. Указатели позволяют ориентироваться и содержат данные о местонахождении, направления и расстояния до ближайших населенных пунктов и приблизительно времени в пути.

Автор: Ольга Стенько На Полтавщине открыли велосипедный туристический маршрут

После установки указателей, дальше планируют развивать инфраструктуру. Проект софинансируют с обласнго бюджета, а также силами местных общин. Участие в разработке и финансировании организации маршрута приняло Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) Украины.

"Количество мест, народных промыслов, культурного наследия, музейного достояния, которая есть на Полтавщине - одна из крупнейших в Украине. Открытие маршрута позволит привлечь активного туриста, который желает активного отдыха, или совместить его с культурными маршрутами. Для нас, как государственного агентства, важно включить маршрут в нашу маркетинговую программу. Поскольку уже на этой неделе нам утвердят план мероприятий. Этим летом продолжим кампанию "Путешествуй Украины". уже с продвижением таким маршрутов по Greenways - Туристические пути Поворскля ", - рассказала председатель ДАРТ Украины Марьяна Олеськив.

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Автор: Ольга Стенько Маршрут презентовали (слева направо): Диканский поселковый голова Сергей Давыденко, представитель ОО "Карпатские тропы" Александр Бурсанов, нардеп Дмитрий Налетов, председатель ДАРТ Марьяна Олеськив, заместитель председателя Полтавской ОГА Екатерина Рижеченко, председатель опишнянской общины Николай Резник

И отметила, что госагентство общаться с Укравтодором по дорогам которые, возможно, наконец сделают на Полтавщине. Ведь туристы, возможно, не все маршрут проходить зеленой зоной. А пока качество асфальтовых дорог в этом районе в очень неудовлетворительном состоянии.

На маршруте пока еще нет ни одного сервиса по ремонту или техническому обслуживанию велосипедов. Однако, в дальнейшем в территориальных общинах искать возможность открытия таких станций.

Автор: Ольга Стенько Вдоль реки Ворсклы на Полтавщине можно встретить живописные овраги и холмы

Кроме того, маршрут позволяет сочетать несколько видов транспорта - в частности, велосипеды и байдарки. В Госагентства по туризму планируют, что когда маршрут станет популярным, в течение него создавать локальные бизнесы, как то прокат велосипедов, байдарок и других транспортных средств, места для кемпингов.

Во время коронавируса в Украине велосипедисты стали больше путешествовать в пределах своих областей. Организации открывают новые маршруты, а для многих людей велосипед стал основным транспортом. Чтобы посмотреть, как изменилась жизнь велосипедистов во время пандемии коронавируса, корреспондент Gazeta.ua отправилась в путешествие с участниками общественной организации "ВелоПолтава". Она занимается разработкой путешествующих маршрутов на Полтавщине и в других регионах Украины.