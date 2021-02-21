Отделение переполненные: на Прикарпатье госпитализируют кислородозависимых детей

В городе Городенка Коломыйского района Covid-отделения переполнены Фото: pixabay.com

На Прикарпатье в городе Городенка Коломыйского района Covid-отделения переполнены.

Впервые за весь период пандемии поступили тяжелые кислородо-зависимые дети, в том числе двое 12 месяцев, рассказала главный врач Александра Косовець, передает "Галка".

"Пришлось в очередной раз перепрофилировать неврологические кровати под инфекционные. Впервые за весь период ковида поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных. За последний месяц мы купили еще два аппарата ИВЛ и получили от Центра здоровья еще один, на этот момент все заняты. Все 7 больных, находящихся в реанимационном отделении, тяжелые. Одна больная умерла. Таких тяжелых осложнений, наблюдаемых сейчас, не было на протяжении всего периода ковида", - говорит врач.

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Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.

"Эта волна ковида будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны. Субфебрильная температура 37,1-37,2 - многие люди не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР ", - добавляет Александра Косовець.

За последние сутки в Украине обнаружили 4489 нового больного коронавирусом. Из них детей - 418, медработников - 133. Госпитализованы – 2 445 человек.