2445 заболевших коронавирусом госпитализированы за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 4489 нового больного коронавирусом. Из них детей - 418, медработников - 133. Госпитализованы – 2 445 человек;
Всего по состоянию на утро 21 февраля должны 1304456 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 25 103 летальных. 58 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1146073 пациентов, из них за последние сутки - 1557, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 200 случаев;
Винницкая область - 482 случая;
Волынская область - 96 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 365 случаев;
Закарпатская область - 281 случай;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 618 случаев;
Киевская область - 243 случая;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 243 случая;
Николаевская область - 147 случаев;
Одесская область - 133 случая;
Полтавская область - 49 случаев;
Ровенская область - 91 случай;
Сумская область - 134 случая;
Тернопольская область - 162 случая;
Харьковская область - 197 случаев;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 171 случай;
Черкасская область - 54 случая;
Черновицкая область - 320 случаев;
Черниговская область - 77 случаев.
Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.
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