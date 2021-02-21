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воскресенье, 21 февраля 2021 09:25

2445 заболевших коронавирусом госпитализированы за последние сутки

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2445 заболевших коронавирусом госпитализированы за последние сутки
Коронавирус в Украине обнаружили у 1304456 человек Фото: espreso.tv

За последние сутки в Украине обнаружили 4489 нового больного коронавирусом. Из них детей - 418, медработников - 133. Госпитализованы – 2 445 человек;

Всего по состоянию на утро 21 февраля должны 1304456 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 25 103 летальных. 58 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1146073 пациентов, из них за последние сутки - 1557, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 200 случаев;

Винницкая область - 482 случая;

Волынская область - 96 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 365 случаев;

Закарпатская область - 281 случай;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 618 случаев;

Киевская область - 243 случая;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 243 случая;

Николаевская область - 147 случаев;

Одесская область - 133 случая;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 91 случай;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 197 случаев;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 171 случай;

Черкасская область - 54 случая;

Черновицкая область - 320 случаев;

Черниговская область - 77 случаев.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

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Дата
21
февраля

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