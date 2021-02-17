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среда, 17 февраля 2021 13:52

Кабмин вернул адаптивный карантин

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Автор: Reuters
  Области снова будут делить на 4 зоны
Области снова будут делить на 4 зоны

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно.

Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля.

В областях снова будут устанавливать разные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 показателей будут превышать норму и будет угроза коллапса медицинской системы. Речь идет о:

- загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;
- более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;
- рост числа госпитализаций в регионе на 50% за неделю;
- менее 300 ПЦР-тестов 7 дней на 100 тыс. населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных более 20%.

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Оранжевый уровень: в течение недели норма будет превышать 1 из этих показателей. Он не имеет дополнительных ограничений.

Желтая зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Зеленая - отмена всех ограничений. Ее смогут ввести по всей Украине, если будет достигнуто двух показателей: уровень заболеваемости ОРВИ минимум в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога; коэффициент выявленных случаев не превышает 5% от количества тестов.

С начала пандемии в Украине официально зарегистрировали почти 1,3 млн инфицированных коронавирусом граждан. Почти 25 тыс. человек умерли. Правительство обещало с 15 февраля начать вакцинацию от Covid-19. Однако на 17 февраля ни одна вакцина еще не поступила в страну.

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