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понедельник, 18 ноября 2019 10:54

Оркестр INSO-Львов даст 19 концертов в Нидерландах

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Оркестр INSO-Львов даст 19 концертов в Нидерландах
В INSO-Львов гастроли Нидерландами. Фото: Александр Шамов

В ноябре симфонический оркестр Львовской национальной филармонии INSO-Львов отправился в гастрольный тур Нидерландами.

В течение 8-25 ноября совместно с Национальной заслуженной академической капеллой "Думка" и дирижером Раймондом Янссен выступит в восьми городах Королевства.
С ним оркестр осуществляет сотрудничество с нидерландским дирижером Раймондом Янссен, основателем и директором агентства Cadenza European Art Productions.

Миссия - поиск партнеров и установление сотрудничества между музыкантами, творческими коллективами из Восточной Европы и концертными площадками в странах Западной Европы, основанной на убеждении, что Европа имеет чрезвычайный потенциал обусловлен богатой традицией. Из-за деятельности агентства Раймонд Янссен хочет представить эти традиции, что формировалась на протяжении веков, в странах Западной Европы. Главным приоритетом агентства Cadenza European Art Productions является качество, поэтому она привлекает ведущие оркестры и вокалистов. Одним из направлений этого сотрудничества является концертные туры по городам Нидерландов.

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В рамках тура оркестра состоятся 19 концертов в таких городах, как Амстердам, Роттердам, Эйндховен, Гаага, Гронинген, Арнем, Оденбош, Апелдорн. В программе концертов - известные произведения европейских и украинских композиторов. В частности, Мирослава Скорика и Николая Лысенко. Соло на скрипке выполняет концертмейстер оркестра Евгений Крук.

После завершения тура, по приглашению Посольства Украины в Королевстве Нидерланды в лице Чрезвычайного и полномочного посла Всеволода Ченцова, оркестр даст концерт в рамках 24-й конференции стран-партнеров Организации по запрещению химического оружия, который состоится в конгресс-центре World Forum в Гааге.

19 ноября во Львовской филармонии состоится гала-концерт фестиваля имени Назария Яремчука "Песня будет среди нас". В программе концерта - золотые хиты, известные шляґеры и малоизвестные песни из репертуара Назария Яремчука и презентация книги Веры Середы (Юрик) "Песня Назария - как море широкая".

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