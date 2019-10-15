Опубликовали фото старой Полтавы

Фото: Facebook

На фотографиях, опубликованных в соцсети, изображена Полтава в разные годы ХХ века.

Фото собирает группа "Старая Полтава" в Facebook.

"Цель - собрать в одном месте самую большую базу с ретро-фотографий нашего города. В коллекцию войдут фотографии как из государственных так и частных фотоархивов. Речь о советских, украинских и немецких коллекциях. Конечно будут фотографии которые до этого нигде не публиковались" - сообщается в описании группы.

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