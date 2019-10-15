 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 549
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2673
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1134
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4077
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2628
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 873
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5985
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1026
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
9
6
9
18
5
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
Опубликовали фото старой Полтавы
Опубликовали фото старой Полтавы
В центре города два дня подряд угощали сыром и вином
В центре города два дня подряд угощали сыром и вином
На полтавском фестивале хризантем горожане высадили в парке собственные цветы - фото
На полтавском фестивале хризантем горожане высадили в парке собственные цветы - фото
Бывшего спасателя нашли мертвым в лесопосадке - теперь родственники требуют эксгумации и следствия
Бывшего спасателя нашли мертвым в лесопосадке - теперь родственники требуют эксгумации и следствия
Видео
Все видео
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3420
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6840
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1530
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1818
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 14:46

Опубликовали фото старой Полтавы
6

  Комментировать

Коллектив Полтавского паровозоремонтного завода у отремонтированного паровоза. Фото. 1926.
Фото: Facebook
"Золотая" осень в Полтаве. Фото 1985 год.
Это афиша спектаклей театра Гоголя. 1942 год.
Машины "Помкинс", освоены на трикотажной фабрике. Фото. 1934. Трикотажная фабрика в Полтаве создана в 1924 году. Первая ее специализация - производство чулок. Во времена войны в помещении фабрики будет работать диверсионная школа "абвера". Она вербовать агентов из местного населения. Во время оккупации Полтавы немцами здание фабрики будет полностью уничтожена.
Улица Соборности (Октябрьская). 2 января 1967. Высадка лип.

На фотографиях, опубликованных в соцсети, изображена Полтава в разные годы ХХ века.

Фото собирает группа "Старая Полтава" в Facebook.

"Цель - собрать в одном месте самую большую базу с ретро-фотографий нашего города. В коллекцию войдут фотографии как из государственных так и частных фотоархивов. Речь о советских, украинских и немецких коллекциях. Конечно будут фотографии которые до этого нигде не публиковались" - сообщается в описании группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление Скрипалей: Чепигу нашли на свадебном фото дочери генерала ГРУ

Массовые акции, которые были 14 октября в Киеве, прошли без нарушений.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Опубликовали фото старой Полтавы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Включают отопление, когда на улице настоящее лето

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
 1 Просмотров: 50989
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 46360
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 40096
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 36079
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 21935
Полтава
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
В Полтаве показали выставку с воображаемыми профилями Мазепы, Петлюры и Бандеры в соцсетях
9
 Просмотров: 45
Изрубил иконостас, "потому что праздник же" - подробности церковного погрома на Полтавщине
Изрубил иконостас, "потому что праздник же" - подробности церковного погрома на Полтавщине
 Просмотров: 72
В Полтаве загорелся супермаркет - видео
В Полтаве загорелся супермаркет - видео
 Просмотров: 810
В центре города два дня подряд угощали сыром и вином
В центре города два дня подряд угощали сыром и вином
9
 Просмотров: 1161
Умерла 25-летняя женщина, которую растерзали собаки
Умерла 25-летняя женщина, которую растерзали собаки 1 Просмотров: 9153
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Голосов: 4311
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua