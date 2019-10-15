На акции в центре Киева вышли 18 тыс. человек

Массовые акции, которые прошли в Киеве, собрали 18 тыс. человек. Фото - npu.gov.ua

Массовые акции, которые были 14 октября в Киеве, прошли без нарушений.

В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Отмечается, что службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы идем под лозунгом "Защитим украинскую землю", а это означает – капитуляции не будет - Тягнибок

"Всего в первом шествии приняло участие около 6000 человек, а во второй акции, которая была на Майдане Независимости и завершилась под Офисом Президента, было до 12 000 участников", - сказано в сообщении.

14 октября Киеве состоялся марш "Нет капитуляции!" против реализации "формулы Штайнмайера". Часть участников акции пришла на улицу Банковую к Офису Президента Украины. На здание ОП люди прикрепили фото погибших защитников Отечества и наклейки с лозунгами против капитуляции.