"Оно" существует: Украиной разгуливает клоун Пеннивайз и пугает людей

Мукачевского Пеннивайз впервые заметили 9 декабря. После этого, его стали замечать почти каждый день

В городе Мукачево на Закарпатье неизвестный пугает людей в костюме клоуна Пеннивайз из фильма ужасов по мотивам романа Стивена Кинга "Оно".

Видеопранки появляются уже около двух недель. На них клоун пугает прохожих в парке и на набережной в Мукачево, выскакивает из мусорного бака в Ужгороде и тому подобное.

Мукачевского Пеннивайз заметили 9 декабря. Местные СМИ опубликовали фотографии клоуна, который гулял и прятался за дамбой возле парка на Валленберга. После этого, его стали замечать почти каждый день. В местном "Депеш парке", на центральном мосту. Пеннивайз выскакивал перед автомобилями на дороге. Также, замечен был вне города - в сети опубликовали его видео с АЗС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ужас и истерики - сетью распространяется новый пранк над детьми

Впоследствии, клоун перебрался в Ужгород. У пешеходного моста он выскакивал из мусорного бака и дарил мандаринки.

В последнем видео клоун с фильма ужасов уже не пугает людей, а раздает пиццу жителям Мукачево.

Видео, которое опубликовал сам организатор "перфоманса" вызвало активную дискуссию в сети. Одни считают, что пугать таким образом людей - это не разумно и опасно. Другие не видят в этом ничего плохого, по их мнению это весело.

12 января, закарпатская прокуратура опубликовала сообщение о том, что они начали уголовное производство, чтобы отдать видео на экспертизу. Авторов роликов подозревают в изготовлении и распространении видео, которое, вероятно, пропагандирует культ насилия и жестокости. Поэтому было зарегистрировано производство по ч. 2 ст. 300 УК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разыграл на смерть. Пранкера убили из-за неудачной шутки

Мукачевскому Пеннивайзу светит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Автор роликов про клоуна, заявил, что не прекратит снимать подобные видео.

"Наши видео не несут пропаганды насилия. Многие пишут, что мы можем довести людей до инфаркта. Объясняю: над стариками и детьми мы не шутим. Также нами занялась прокуратура, все, что я могу на это сказать, - это просто пожелать им успеха в расследовании. Нас это ни в коем случае не остановит. это только начало. Ждите новое видео", - говорится в сообщении на видеоканале, где выставляют ролики с участием клоуна.

Согласно романа "Оно" является первоначальным злым существом из пространства между мирами под названием Макровселенная или Тодеш, чей аватар, Пеннивайз, просыпается каждые 27 лет, чтобы охотиться на детей города Дерри, штат Мэн. Персонаж черпает силу из ненависти, страха и разочарования.