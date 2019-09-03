Убьем долбаного клоуна: обзор фильма "Оно 2"

5 сентября в украинский прокат выйдет фильм ужасов "Оно 2" режиссера Андреса Мускетти. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Перед вами три двери. На первых красным написано "Совсем не страшно", на вторых "Страшно", третьих - "Очень страшно". Какие вы выберете? Судя по фильму, режиссер выбрал первые.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Оно 2"

События второй части хоррора "Оно" происходит через 27 лет. Подростки давно выросли и свалили с крипового американского захалустья. И чем дальше они уехали, ты меньше помнили о клоуне, едва ли их не убившего. Но каждый из "Клуба неудачников" имеет метку - шрам на ладони. Так дали обещание, если Оно вернется, то друзья снова будут противостоять ему вместе. Такой вот клиффхэнгер, ведь ясно, что Оно таки вернется. И принесет еще немного денежек своим создателям. Или много.

Именно поэтому летом 1984 года в Дерри, во время фестиваля, снова возникает зловещий клоун. Майк - единственный кто остался в Дерри. Понимает, что Оно вернулось и разыскивает бывших друзей. Те не рады неожиданной вести. Кто-то испугался, кто блевонул, а кто-то вообще покончил с собой. Но за день большая часть причастных прибыла бороться со злом.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Оно 2"

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Создатели позаботились о настоящих фанатах Стивена Кинга. Писатель появится в одном из эпизодов фильма. Играет продавца комиссионки.

Хотя этот фильм о взрослых, дети будут появляться в некоторых сценах с воспоминаниями. Когда их взрослые воплощения попадают в беду, дети понижают градус эмоционального напряжения. Хотя и без этого страшно никому не будет. Немного резких звуков и гадких воплощений клоуна-неудачника. Вот и весь хоррор.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Оно 2"

Оригинальную идею сжали и скомкали. По дороге еще и хлопнули несколько киноляпов. В сцене, где Билла затягивает в сточную канаву, его лицо хватают десятки гадких маленьких ручек. А в следующую секунду видно, как затянуло только его руку и плечо. Голова спокойно отдыхает на асфальте. У мертвого героя в финале глаза закрыты. На следующем кадре с объятиями, они уже смотрят вдаль.

"Убьем долбаного клоуна" - лозунг Ричи, который стал тэглайном ленты. И слава Богу, что это все-таки сделали. Третью часть зрители не выдержали бы.

Автор: planetakino.ua Кадр из фильма "Оно 2"

Это самый длинный фильм ужасов. В целом оба фильма имеют продолжительность 5 часов и 4 минуты, что более чем на час больше, чем оригинальная адаптация мини-сериала 1990 года в романе Стивена Кинга.

Кто имеют лишних три часа времени, спокойно относится к клоунам или любит Кинга, могут пойти в кино.

8 августа в украинский прокат вышел криминальный триллер "Королевы криминала" режиссера Андреи Берлофф. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.