На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3312
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2952
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 945
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7209
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9729
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2889
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3771
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
13
5
20
9
5
Вертолет и &quot;стеклянный&quot; мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Съемки сериала S.W.A.T.Y: сети взорвались креативом на визит Тома Круза
Съемки сериала S.W.A.T.Y: сети взорвались креативом на визит Тома Круза
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
&quot;Время и Стекло&quot; получили именную звезду на Площади славы: первые фото появились в сети
"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы: первые фото появились в сети
Видео
Все видео
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Тома Круза увидели в киевском метро
Тома Круза увидели в киевском метро
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Группу KAZKA обвинили в плагиате корейского трека
Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских
Как две капли: "кварталовцы" спародировали супругов Зеленских
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 783
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 864
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6129
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1494
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 12:35

На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер

1 Комментировать
На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер
Джастин Тимберлейк стал новой "жертвой" пранкера Виталия Седюка. Фото: apostrophe.ua

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк пострадал от украинского пранкера Виталия Седюка, который прославился провокационными выходками в публичных местах.

Инцидент со звездой произошел во время показа Louis Vuitton, сообщило издание TMZ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере "Малефисенты"

Тимберлейк шел держа за руку жену Джессику Бил. Седюк подбежал к звезде сзади и попытался сбить Джастина с ног. Пранкер держался за ногу знаменитости. Позже пытался убежать от охраны.

Телохранители Тимберлейка быстро среагировали на нападающего и оттащили его от звезды. Джастин с женой продолжили идти на мероприятие как ни в чем не бывало.

Такие трюки Виталий Седюк делал раньше. Пранкер напал на супермодель Джиджи Хадид в 2016 году в Милане. Седюк также пробрался на сцену "Грэмми" в 2013 году, прервав церемонию награждения. Седюк лез с поцелуями к Уиллу Смиту, ограбил Леонардо Ди Каприо и напал на Брэда Питта и Анджелину Джоли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Убили директора школы, который пошел против власти

Сериалы для домохозяек спонсировали мыловары

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 74414
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 42705
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27858
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 20007
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 19818
Знаменитости
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза
13
 Просмотров: 27
Самолет Тома Круза приземлился в Одессе
Самолет Тома Круза приземлился в Одессе Просмотров: 801
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
5
 Просмотров: 3295
"Грешница" - Тина Кароль засветила ягодицы в экстремально коротком платье
"Грешница" - Тина Кароль засветила ягодицы в экстремально коротком платье Просмотров: 639
Съемки сериала S.W.A.T.Y: сети взорвались креативом на визит Тома Круза
Съемки сериала S.W.A.T.Y: сети взорвались креативом на визит Тома Круза
20
 1 Просмотров: 6714
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Винник не захотел называть Россию агрессором
Голосов: 37969
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua