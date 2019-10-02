На Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер

Джастин Тимберлейк стал новой "жертвой" пранкера Виталия Седюка. Фото: apostrophe.ua

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк пострадал от украинского пранкера Виталия Седюка, который прославился провокационными выходками в публичных местах.

Инцидент со звездой произошел во время показа Louis Vuitton, сообщило издание TMZ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере "Малефисенты"

Тимберлейк шел держа за руку жену Джессику Бил. Седюк подбежал к звезде сзади и попытался сбить Джастина с ног. Пранкер держался за ногу знаменитости. Позже пытался убежать от охраны.

Телохранители Тимберлейка быстро среагировали на нападающего и оттащили его от звезды. Джастин с женой продолжили идти на мероприятие как ни в чем не бывало.

Такие трюки Виталий Седюк делал раньше. Пранкер напал на супермодель Джиджи Хадид в 2016 году в Милане. Седюк также пробрался на сцену "Грэмми" в 2013 году, прервав церемонию награждения. Седюк лез с поцелуями к Уиллу Смиту, ограбил Леонардо Ди Каприо и напал на Брэда Питта и Анджелину Джоли.