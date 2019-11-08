Онкобольной полтавчанке нужна помощь

Юлия Волощук вместе с дочерью. Фото: Facebook

Жительнице Полтавы Юлии Волощук необходима помощь в сборе средств на лечение.

Женщина болеет Лимфомой Ходжкина, о которой узнала в 2018 году.

У Юлии есть дочь, женщина организовывает поэтические вечера в Полтаве и имеет активную гражданскую позицию.

Друзья о нем говорят, что Юлия положительная, добрая и любящая. Просить о помощи не привыкла, поэтому за нее это делают близкие.

"Сегодня я предложил Юле в чате написать этот пост. Она писала ответ так долго, что у меня уже мелькнула мысль - не обиделась? Нет, не обиделась. Просто ... Юля за год так и не выработала рефлекса спокойной реакции на помощь - ей немножко неудобно, она извиняется, ищет слова, про себя думая, как они будут прочитаны. Но как они будут прочитаны, солнышко, если здесь и не надо слов, если все есть на фото. Вместе с ребенком, которая на днях отметила свой день рождения без мамы - потому что маме именно пересаживали костный мозг, затем была температура, пот м ... ну, словом ... ", - написал полтавчанин Сергей Осока на своей странице в соцсети.

Прикрепил Сергей Осока к публикации и номер карты, на который можно отправлять помощь - 5168742224348270, Волощук Юлия.

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