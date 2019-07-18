 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 684
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2097
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 675
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 999
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Фото
Все фото
24
4
4
5
4
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
Катафалк с покойником спас водителя иномарки, который обгоняг похоронную процессию
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
На трассе столкнулись 3 автомобиля: много пострадавших
Краснокнижных животных выселяют из региона
Краснокнижных животных выселяют из региона
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие
Видео
Все видео
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
"Сейчас будешь по голове брать. Приседай": полицейские издевались над парнем
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Под Винницей произошло масштабное ДТП: подробности
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 747
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1836
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 954
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 171
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 23:55

Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья
24

  Комментировать

Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Фото: gazeta.ua
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

Ресторан "Південна брама" в Хмельницком - кулинарные ворота города. Кто хоть раз посетил его и попытался попробовать гостеприимство на вкус, становится поклонником ресторана навсегда.

Шеф-повар Александр Яворский возрождает замочную кухню Подолья. Специально для званого ужина в рамках проекта "13 шефов" выбрал блюда из локальных продуктов и создал настоящий микс вкусов.

"Это обычные продукты, которые растут в нашем крае. Мы не используем ингредиенты, которые завозят из-за рубежа. Замковая кухня включает в себя старинные рецепты, по которым готовили в древности. Их интерпретируем в наше время", - говорит шеф-повар Александр Яворский.

Во дворе ресторана гостей званого ужина угощают различными наливками. В частности "Калиновкой", которую изготовили из калины и меда.

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

Для закуски - предлагают всем известную зиньковскую черную колбасу. Известная по всей Украине без всяких химических добавок из мяса. С давних времен ее пекут только в одном селе и только дома.

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

Колбасу можно поджарить на огне. Смакуют ее с Зиньковецким хлебом и собственноручно приготовленным хреном из свеклы, смородины. Еще предлагают более прочную "Хреновуху".

"Люди спонкон-веков пекут хлеб и колбасу. Никому не рассказывают рецепт. Даже если и делятся им, не получается. В селе осталось 10 домов, еще занимаются колбасой и хлебом. Печь берегут. Может быть дом сверху новый, а в середине сохранили печь старинную", - объясняет Александр.

Всех приглашают в помещение ресторана с современным интерьером, в котором мгновенно становится уютно.

На закуску предложили вяленую телятину с грушей и маслом кинзы. В него подавали коктейль ''Облепиховый рай''. В него входит ром и апельсиновый сок.

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

Вторым блюдом стала окрошка из раков. Предложили смаковать с итальянским вином "Pinot Gridgio".

"Это блюдо было сложнее приготовить. Не знал понравится ли подача и соус из трех видов ракообразных. Там рак и два вида креветок. В блюдо добавил сыр Маскарпоне. Его перемешал с мясом, которое выбрали из клешней раков. Соус готовили из отходов - панцирей, клешней. Все обжаривали с луком, морковью, сельдереем и специями. Перебили в комбайне. Четыре раза уваривали", - объясняет шеф-повар.

Специально для этого блюда испекли душистый хлеб в печи. В тесто добавили базилик, чеснок, укроп, розмарин, домашний масло. Он настолько понравился, что его съели практически весь.

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

На горячее подали судак, выдержанный в сыворотке с пряными травами. К нему принесли коктейль "Подольский вермут".

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

"Судак вымачивали в 10 литрах обычной сыворотки. Проварили. Рыбу вытащили. А сыворотку варили дальше до состояния соуса. Добавили специи нужны, но в блюде нет ни грамма соли. Все заменила сыворотка ", - убеждает шеф-повар.

За четверть времени подали телячьи щеки с морковным кремом и можжевельником. Как альтернативу коктейлю "Кровавая Мэри" подали коктейль "Кровавая Меричка".

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

Эффектным стал десерт - мусс с белыми грибами и ягодами под снегом. К нему добавляли коктейль "Клубничная мечта".

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

"В десерте используем азот. Он дает свой эффект - замораживает сливки, которые выглядят как снег. В блюде лесные орехи и ягоды, белые грибы в мороженом. Трудно в голове все то сложить. Но сочетание вкусов впечатляет", - говорит Александр. - Мы каждый год выезжаем с поварами в наши лес и собираем грибы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Необычный паштет из птицы и изысканный десерт в шоколадной тарелке — семейный ресторан удивил подачей блюд

На барной стойке широкий выбор наливок. Наибольшей популярностью пользуется вишняк, смородина.

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

"Они, как и "Калиновка", настаиваются на протяжении двух месяцев. Все пьют для согрева или перед застольем. Калиновку готовим по старому дедовскому методу. Когда наши предки калину толкли руками, засыпали сахаром и оставляли, чтобы оно играло и настаивалось. Мы же добавляем обычную магазинную водку. Наливка стоит, чтобы ее попробовать", - говорит бармен Валентин Кушнирук

Замковая кухня берет свое начало с 13-14 века, когда строили замковые сооружения. Они имели цель защищать деревни. Также замки становились частью торговых путей.

"Здесь останавливались караваны. Купцы торговали товаром. Крестьяне, которые обороняли замочное сооружение, имели право охотиться. Итак дичь всегда была на столе у ​​замковой кухни - кабан, оленина, зайчатины. Также охотились на диких птиц. Цапля, которая у нас не считается пищей, была княжеским царским блюдом. Ее готовили и подавали на стол. Вокруг замков были рвы. В них разводили рыбу. Она тоже была элементом замковой кухни", - говорит гастрогид с Винницы Елена Павлова.

"Подольская кухня - вообще сезонная. Имели возможность наслаждаться тем, что нам дала щедрая подольская земля. Шеф-повар экспериментирует с сочетанием интересных вкусов. Получила эффект "вау" от судака, маринованного в сыворотке. Нам с детства рассказывают, что не можно пробовать рыбу и молоко одновременно. Но если правильно соединить, то можно раскрыть вкус каждого блюда. Вот наши классические караси в сметане - классика подольской кухни", - подчеркнула Павлова.

Автор: gazeta.ua
  Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов
Хмельницкий: шеф-повар ресторану "Південна брама" переворачивает сознание в сочетании вкусов

Блюда, которые подают на званый ужин становятся элементами меню заведения. Каждый ужин оценивают в категориях - общее впечатление, сочетание блюд и напитков, использование локальных продуктов, соответствие ужина концепции заведения.

Необычный ужин, который презентовали сразу два повара прошла в ресторане "Диоскури" в Хмельницком, в рамках проекта "13 шефов". Ее приготовили Александр Огородник и Лилия Шумило, а все потому, что ресторан специализируется на двух кухнях - итальянской и грузинской.

Формат ресторана довольно необычный. При входе, справа действует мінісироварня, где готовят сыр из натуральной продукции. Фаршированное буррито, сыр с травами, рикотта и многие другие виды украшают витрину, а рядом варят сыр. Этот сыр используют для гостей ресторана.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Окрошка из раков и грибы под снегом - шеф-повар удивил замковой кухней Подолья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 239045
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 28828
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 27171
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 17976
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16812
Винница
В зоопарке для людей открыли освежающую беседку
В зоопарке для людей открыли освежающую беседку
 Просмотров: 180
Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч
Виновник ДТП на Вишенке заплатит городу 50 тысяч Просмотров: 126
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
 Просмотров: 1332
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
 Просмотров: 792
Городское озеро зальют известью
Городское озеро зальют известью
 Просмотров: 1980
Больше всего комментируют
10
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
7
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
Голосов: 134
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua