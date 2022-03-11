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пятница, 11 марта 2022 12:57

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты вывезли раненых украинских детей в неизвестном направлении

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Оккупанты вывезли раненых украинских детей в неизвестном направлении
Оккупанты на Запорожье вывезли в неизвестном направлении двоих раненых детей. Фото: Getty Images

Российские оккупанты в Запорожской области похитили двух раненых детей и совершают бесчинства в домах мирных жителей.

Об этом в Facebook сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"10 марта из осады вышли военнослужащие территориальной обороны, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшную историю. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения", - написал Старух.

Среди пострадавших – 8-летняя дочь одного из фермеров, которой оторвало ногу, и мальчик с аналогичным ранением. Их нашли оккупанты, приехавшие чтобы оказать медицинскую помощь своим трем раненым солдатам. Местных детей с тяжелыми травмами забрали и вывезли в неизвестном направлении.

"Поэтому, чтобы не было искажения этой информации в российских СМИ о происходящих в Запорожском крае реалиях, рассказываем об этом геноциде украинцев со стороны оккупационной армии РФ. Кроме того, хочу отметить, что в оккупированных городах по словам очевидцев, солдаты-оккупанты трощат дома местных жителей, забирают мобильные телефоны и устраивают разного характера проверки, нарушая нормы международного гуманитарного права", - написал глава Запорожской ОГА.

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Женщин и детей эвакуируют из Запорожской области силами подразделений обороны и ГСЧС, сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев. В срочном обращении по военной обстановке он подчеркнул, что российские оккупационные войска совершают многочисленные преступления в отношении мирного населения.

"В отдельных, временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области противник в нарушение норм международного гуманитарного права устраивает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения", - сказал Арефьев.

В городе Пологи Запорожской области гуманитарная катастрофа. Шестые сутки этот населенный пункт без тепла, воды, электроснабжения, еды и связи.

Отмечается, что оккупанты особенно "начали свирепствовать" после обезвреживания их медицинского автомобиля. В транспорте находились четыре вражеских армейца.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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