Тероборона уничтожила медавтомобиль с оккупантами – враг озверел и мстит местным

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Город Пологи Запорожской области гуманитарная катастрофа. Шестые сутки этот населенный пункт без тепла, воды, электроснабжения, еды и связи.

Об этом сообщили в Тelegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

"Оккупационные войска Российской Федерации поделили город на две части, никого не пропускают, сделав переход для дальнейшего наступления на Гуляйполе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кафиры особенно "начали свирепствовать" после обезвреживания их медицинского автомобиля. В транспорте находились четыре вражеских армейца.

"После этого солдаты РФ начали свирепствовать и еще активнее привлекать подразделения психологической борьбы и усилили пропагандистскую работу с местным населением. По словам очевидцев, солдаты-оккупанты выбивают двери в домах местных жителей, забирая телефоны и устраивая разного характера проверки", - добавили в сообщении.

Также людей из разных временно оккупированных населенных пунктов в сторону Запорожья не пускают. Поскольку в Малой Токмачке взорван мост, граждане этих населенных пунктов едут в объезд по трассе, но их всех возвращают, отметили в ОГА.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.