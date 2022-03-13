Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину

На Львовщине утром раздалось несколько взрывов. Это первые атаки оккупантов на регион с начала войны.

Были по меньшей мере три взрыва, сообщают телеграмм-каналы.

"Окна трещали, люстры дрожали", - пишут свидетели.

Оккупанты целили в Яворивский полигон возле Львова, по предварительной информации. Ее в своем телеграмм-канале подтвердила нардеп Ирина Геращенко.

Фото: телеграмм-канал "Труха"

В то же время нардеп Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в фейсбуке, что по ракетах оккупантов отработали наши системы противовоздушной обороны.

"В настоящее время все подразделения работают в полном военном режиме. Вся дополнительная информация ожидается от служб и руководителя области", - написал Зинкевич.

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Во Львовской военной обладминистрации подтвердили атаку агрессора на регион.

"Оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (расположен в городе Яворов. Именно его и называют Яворивским полигоном - Gazeta.ua). По предварительным данным, они выпустили 8 ракет", - говорится в официальном сообщении.

Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Мэр Львова Андрей Садовый тоже подтверждает обстрелы Яворова.

В Академии Сухопутных войск ВСУ сообщили, что пока нет информации о жертвах.

"Уточняем информацию о травмированных и раненых. Определенную роль сыграло ПВО", - заявил спикер Академии Антон Миронович.

Утром оккупанты также атаковали Ивано-Франковск и Краматорск в Донецкой области, по предварительной информации. Был взрыв и в Николаеве.

"Жители разных районов сообщают об одном сильном взрыве", - говорится в сообщении "Суспільне. Миколаїв".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.