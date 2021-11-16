Одна из областей возвращает школьников и студентов на очное обучение

Для того чтобы учебные заведения Львовcкой области возобновили работу, необходимо, чтобы все педагоги имели Covid-документы. Фото: pixabay.com

Во Львовской области ученики 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются к очному обучению с 22 ноября.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 16 ноября, сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

"Сегодня областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о возобновлении с 22 ноября посещения учебных заведений учащимися 5-11 классов учреждений общего среднего образования и высших учебных заведений при соблюдении определенных условий", - говорится в сообщении.

Возобновить очное обучение смогут те учреждения, где все работники имеют:

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса;

- международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от Covid-19 (зеленые сертификаты), включенные ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

- отрицательный результат ПЦР-теста, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дія".

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В ОГА напомнили, что 8 ноября вступил в силу приказ, утвердивший перечень обязательных к вакцинации профессий.

"Таким образом, даже после возобновления очного обучения в учебных заведениях, работники в которых отсутствуют прививки против Covid-19, подлежат отстранению от работы", - говорится в сообщении.

Во Львове с 15 ноября за школьные парты вернули только учеников 1-4 классов. Возобновить очное обучение для школьников 1-4 классов требуют и в Киеве. Однако сделать это не позволяет эпидситуация. В больницах с коронавирусом и подозрением на болезнь находятся 85 детей. Четверо из них находятся в реанимациях. В связи с этим учащиеся младшей школы продолжают обучение дистанционно.