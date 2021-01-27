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среда, 27 января 2021 12:26

Одессу завалило снегом: дороги парализованы, фурам запретили въезд
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В Одессе продолжается сильный снегопад, который начался ночью. Высота снежного покрова достигла 5-6 см. Во многих районах повалило деревья, не работают 4 трамвайных маршрута.

Движение транспорта по улицам города затруднено. Образовались пробки. Ввели временный запрет на въезд в Одессу грузовиков. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителей крупногабаритного транспорта просят переждать непогоду на АЗС.

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Фото: dumskaya.net

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Стоит почти весь центр города. Парализованы трамвайные маршруты №1, №10, №17 и №15. Упали более 60 деревьев. 15 из них повисли на проводах. Произошло 16 обрывов электросетей. Последствия непогоды ликвидируют.

Задействовали 90 машин спецтехники. Полный цикл по 17 маршрутам занимает 5 ч. Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчано-соляной смесью. В связи с этим муниципалитет просит без лишней необходимости не покидать дома, не пользоваться личным автотранспортом и не оставлять машины вдоль дорог.

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Значительный мокрый снег завтра снова ожидается в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях. В южной части Украины порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

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