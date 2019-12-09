Одесская трагедия: колледж работал без пожарной сигнализации

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В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел смертельный пожар, не была установлена ​​пожарная сигнализация.

"Выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации", - сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин на брифинге в Одессе, передает Думская.

Он также отметил, что пожарные были обеспечены всем минимально необходимым для эффективной спасательной операции. Хотя также сообщил, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их просто не производят. В одесских спасателей есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник.

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Кроме того, глава ДСНС рассказал, что по всей стране есть только 5 надувных спасательных батутов, которые используют во время спасательной операции. Однако по его словам, анализ опыта европейских стран показал, что эффективность таких батутов как средств спасения невысока.

В Одессе в подразделениях ДСНС провели ряд обысков в рамках следственных действия трагедии на Троицкой, 25. Полицейские изъяли документацию по действиям пожарных расчетов с момента уведомления о пожаре и до момента ликвидации.