Одесса заняла 11 место в Европе по уровню преступности: в рейтинге еще 4 украинских города

Одесса почти вошла в десятку самых криминальных городов Европы. Фото: Думская

В рейтинге самых криминальных городов Европы Одесса заняла 11 место.

Ее индекс – 52,71 (индекс первого в рейтинге города – Бирмингема – 64,75), свидетельствуют данные исследования за последние полгода, обнародованного на сайте Numbeo.

В топ попали еще четыре украинских города – Днепр (14-е место), Харьков (24), Киев (30), Львов (51).

"Мы считаем уровень преступности ниже 20 очень низким, уровень между 20 и 40 – низким, между 40 и 60 – умеренным, между 60 и 80 – высоким, и, наконец, уровень преступности выше 80 – очень высоким", – сказано в сообщении.

В тройке лидеров самых криминальных городов – Бирмингем, Бретфорд и Манчестер (Великобритания).

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Ранее, Украина заняла первое место по уровню преступности за первую половину 2020 в рейтинге стран Европы с показателем 48,84.