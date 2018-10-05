Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины

Украинская художница Татьяна Черевань показала картины с обнаженными женщинами в цветах в Галерее народного искусства в Черкассах. Выставку назвали "CONDITIONS. Наедине с чувствами".

Фото: Gazeta.ua

"Обычно мне позируют модели, но в конце результат совсем не похож на запланированный, в процессе люблю что-то менять, - рассказывает Gazeta.ua Татьяна Черевань. - Одну картину я писала с себя и подруги, но вышли совсем не похожи, люди не узнают. Все идеи появляются спонтанно. Как-то начала рисовать влюбленную пару. Затем в театре на спектакле по поэме Леси Украинки "Вила-посестра" поняла, что герои той картины очень похожи на героев из стихотворения. После того пыталась как можно глубже передать эмоции поэмы. Театр направил, куда должен двигаться".

Художница считает, что современное искусство на высоком уровне, и это заставляет совершенствоваться.

"На сегодняшний день художники создают интересные неординарные произведения, используют уникальные техники, не боятся экспериментировать. Это очень ценится. Я часто слежу за новинками в соцсетях, анализирую стили художников. Особенно люблю американскую художницу Сои Милк (рисует преимущественно портреты женщин в необычных эротических образах - Gazeta.ua)", - говорит Татьяна.

Автор: Gazeta.ua Украинская художница Татьяна Черевань показала картины с обнаженными женщинами в цветах

На открытие выставки пришло более сотни человек, которые рассматривали картины и фотографировались. Художница угощала посетителей вином и сладостями.

"Я под сильным впечатлением. Работы вдохновляют, они полны таинственной энергией. Совсем не смущает, то что герои на картинах изображены обнаженными. Люди всегда восхищались красивыми телами, и это нормально. Я хотела бы стать моделью для таких картин", - говорит посетительница Лариса Городянко.

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Также художница привезла сувениры с принтом собственных работ: листовки, альбомы, футболки и чехлы для телефонов. Говорит, что сами картины покупают редко, а такое - охотно разбирают.

Татьяна Черевань много путешествует, параллельно создавая новые полотна. Часто ее приглашают на выставки в страны Европы.

Черкасский художник Максим Гладько сделал юбилейную выставку к 50-летию. Это уже пятая выставка, на которой представили 31 работу, созданные за период с 2006-го по 2012-й годы. Всего в активе - около 400 картин.