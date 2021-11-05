Область уничтожит 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca

У вакцины истек срок годности. Фото: Reuters

Во Львовской области 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca уничтожат.

Эту вакцину не успели использовать. У нее истек срок годности в конце октября 2021 года, сообщает "Львівський портал".

"Есть примерно 40 тысяч дох AstraZeneca, которую мы не использовали и истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, дальше ее передадут на централизованные склады, где утилизируют", - сказал директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

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Эта вакцина поступила в город как неотложная помощь. Сейчас в области нет проблем с вакцинами. Чаще выбирают Pfizer, на втором месте Coronavac. AstraZeneca берут реже всего.

Более 11 млн украинцев получили одну дозу вакцины. До конца недели Украина получит 2,93 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Партия поможет удовлетворить растущий спрос на вакцину.