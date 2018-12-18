Объяснили, с чего начнут украинизировать церковные литургии и проповеди

Автор: Вежа Симеон: в первую очередь украинизируют детские литургии и проповеди

Проповеди в винницких храмах Православной церкви Украины обязательно будут на украинском языке. Постепенно и все службы начнут проводится украинским.

Священникам сразу сложно будет перейти на украинский, однако постепенно процесс наладится. Прежде украинизируют детские литургии и проповеди. Для другого же нужны "совершенные переводы", пишет Вежа.

"Те, кто вошли в автокефальную церковь из других двух течений (Киевского патриархата и УАПЦ - ред.), Они уже привыкли молиться на украинском. Процесс для наших прихожан и для наших епархий - он немного будет длиннее и сложнее. Потому многие священники говорят:"я так делаю, потому что я так обучен"- по другому он не умеет. Это же надо богословские школы закончить, где все что касается службы - было украинском языке", - заявил митрополит Винницкий и Барский Симеон в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице.

Но проповедь должна быть украинской обязательно, отметил Симеон.

"Чтобы мы понимали, что было прочитано, особенно молодежь. Я думаю, детскую литургию в первую очередь (перевести - ред.) Потому что детям нашим по-церковнославянски очень трудно понимать, а каждое воскресенье в нижнем храме у нас совершается детская литургия", - говорит Симеон.

Автор: Вежа Симеон: в первую очередь украинизируют детские литургии и проповеди

Сначала надо, чтобы священники научились украинской служить. "Для взрослых, этот процесс будет немного длительный. Потому что нужно будет сделать уже в единой церкви совершенные переводы.

"Кстати старославянский язык - она ​​больше похожа на нынешнюю украинскую, и там больше употреблялось слов, которые сегодня вписаны в украинском языке. Позже уже состоялся процесс "орусначення" этого языка, как и людей, и слова заменялись на те, которые употреблялись в русском языке. И потому церковнославянский язык - она ​​больше похожа, как вы слышите, к русскому языку. Но если взять старославянский язык - то вы бы услышали для нас, украинский, очень знакомые слова. И когда мы учились в семинарии, в академии, то московский у нас был учитель славянского языка. Вот он так и говорил, что букву "Г" в славянском языке надо произносить так, как это украинцы говорят. Не "Ґоспади", а "Господи".

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По словам митрополита, украинский будет входить со временем и в те приходы и в те епархии, которые когда-то принадлежали к московскому патриархату и сегодня переходят к автокефальной церкви украинской. "Только это процесс долгий и ни в коем случае не насильственный. Вскоре богословские школы будут воспитывать новых священников, которые будут учиться уже непосредственно украинским, и службу будут уже знать украинский", - заявил митрополит Винницкий и Барский.

"Мы постепенно будем применять отдельные моменты во время богослужения на украинском языке и в первую очередь то, что касается Священного Писания: Апостол и Евангелие. Потому что если Евангелие люди еще понимают, то Апостол даже священники не понимают, что там читают".

Таинства крещения и церковные обряды, пройденные в Украинской православной церкви, признаются новой Православной церковью Украины. Никаких пересечений, никаких дополнительных обрядов проводить не нужно.