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понедельник, 20 января 2020 14:49

Ныряли в воду и готовили кулеш: львовские десантники праздновали Крещение
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Львовские десантники праздновали Крещение
Фото: Олег Баган
Львовские десантники праздновали Крещение
Львовские десантники праздновали Крещение
Военные ныряли в воду
Военные ныряли в воду

Львовские десантники из 80 ОДШБр вместе с жителями села Солуки Яворивского района праздновали Крещение.

Священнослужители освятили воду, в том числе в в местном водоеме. После этого начались традиционные крещенские купания, парад вертепов, салют из казацкой пушки, казацкие забавы, колядки.

Десантникам, вместе с местными жителями погружались в озеро. Местная община подарила каждому бойцу вышиванку. Вместе с военными праздновали и представители Литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского.

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"Мы приятно удивлены теплым приемом местной общины, подаркам и возможностью вместе с общиной приобщить к праздничному действу. Спасибо Вороцивський общине постоянной поддержке и помощи нашей бригаде", - отметил заместитель командира воинской части по морально-психологического обеспечения подполковник Игорь Соболенко.

Военные из 80 ОДШБр организовали полевую кухню. Присутствующих угощали кулешом.

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго празднуют Крещение. Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 18-го отдельного вертолетного отряда в Конго дислоцируется в населенных пунктах Калемие (провинция Танганьика) и Бени (провинция Северное Киву).

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