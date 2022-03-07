Новый коварный план: РФ планирует провокацию на Сумщине

В настоящее время эвакуацию никто не проводит. Фото: "Обозреватель"

Россияне готовят провокации на границе с Сумской областью: они подогнали автобусы и собрали местных жителей РФ.

Пропагандистские СМИ снимают видео о том, что якобы это украинцы эвакуируются на территорию России, сообщил "Суспільному" глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

Живицкий также прокомментировал зеленые коридоры для вывоза жителей.

"По "зеленым коридорам", 7 марта на 16 часов назначен очередной раунд переговоров и там будет решаться вопрос о режиме тишины для эвакуации", - отметил он.

"Мы хотим вывезти людей. Мы хотим их эвакуировать. Надеемся на то, что будет такая возможность зеленого коридора, чтобы мы могли их вывезти. Так же у нас есть иностранные студенты в Сумской области. Это около 2 тысяч человек. К нам постоянно обращаются их посольства и так же идут переговоры на межгосударственном уровне, чтобы мы могли вывезти как иностранных студентов, так и наших граждан.

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На данный момент такой возможности нет. Люди на свой страх и риск пытаются уехать из Сумской области. Оставить зону активных боевых действий. , подвергаются опасности. Автомобили грабят, расстреливают. Мы не рекомендуем это делать", - добавил Живицкий.

Российские захватчики обстреляли и заняли некие районы Сумской области.