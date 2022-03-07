Оккупанты обстреляли и обезобразили Сумщину: показали фото разрухи

Российские захватчики обстреляли и заняли некие районы Сумской области.

"Суммы приходят в себя после авиационных бомбардировок российскими самолетами объектов инфраструктуры, работают коммунальщики", сообщил глава военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий в telegram.

"Теороборона сегодня вступила в бой с врагом, спасибо за мужество каждому из вас!", сообщил он

Он проинформировал о первой маленькой победе, приехавшей в город: это шесть фур гуманитарной помощи. Это – лекарства, препараты для гемодиалза, пища, детское питание.

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В Лебедине Сумской области после полутора суток без электроэнергии и связи в городе ситуацию частично исправили.

Авиаударом россияне снизили здание Лебединского хлебзавода.

В ночь на 6 марта колонна российской техники заняла территорию птичника в Ольшане Сумского района.

"Орки разгромили предприятие, разбили технику, сломали ворота, изуродовали помещение. А еще - разбили клетки с маленькими цыплятами", сообщил Живицкий.

В городе Тростянец идет оккупация русскими войсками.

Коммунальные службы пытаются восстановить водоснабжение, частично восстановили электроэнергию. Начали хоронить погибших мирных горожан.

Ситуация в городе продолжает быть очень сложной и напряжение растет с каждым днем.

В городе Боромля после вчерашнего обстрела повреждена инфраструктура, разбитые дома, детский сад. Полностью разбит центр села. Разрушены гражданские предприятия.

В Сумской области также пострадали села.

"Российская армия уничтожает, обстреливает и жжет дома гражданских людей! Весь мир должен видеть, как Россия совершает геноцид над мирными жителями области", написал Живицкий.

"Родная Сумщина, мы выстоим! За нами Украина! Сделаем все, чтобы сохранить жизнь каждого и нашу землю", подбодрил он.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.