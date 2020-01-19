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Новогодние праздники провожали песнями и салом
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Новогодние праздники в Полтаве завершили традиционными гуляниями "Сало - Fest". На центральной площади города устроили концерт и ярмарок. Предприниматели угощали посетителей бутербродами с "национальным продуктом".

В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
Фото: Ольга Стенько
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"

Корреспондент Gazeta.ua побывал на празднике.

У главной елки Полтавы на Театральной площади установили большую сцену. Здесь несколько часов подряд продолжалась развлекательная программа.

"Сегодня завершаются новогодние и рождественские праздники. Закрываем городскую елку. Поэтому решили сделать особенным этот день для горожан не только как праздник Крещение", - рассказала одна из ведущих праздника, методист городского дома культуры Евгения Мороз.

Выступили 45 коллективов. Певец-аматор из Киева Виктор Мегеч приготовил песню про сало и сам попросил разрешить принять участие в концерте. Между творческими выступлениями устраивали развлекательные конкурсы с призами.

Автор: Ольга Стенько
  В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"

"Мы приготовили конкурсы, связанные с салом. Оно у нас и соленое, и запеченное, и пончики также приправленные им. Есть среди призов даже запеченный молочный поросенок", - рассказала директор полтавского городского дома культуры Лариса Семеняга.

Подарки для праздника передали предприниматели, участвующие в ярмарке. Среди призов также - крафтовое пиво и бокалы для него, зерновой кофе, пряники и другие сладости.

Угощали гостей и на ярмарке, которая развернулась вдоль пешеходной зоны улицы Соборности. 13 предпринимателей организовали торговлю глинтвейном, кофе, сладостями, сырами. Можно было съесть свежо поджаренные колбаски или шашлык.

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Сало продавали в трех палатках. Было соленое и молотое, вареное, копченое, запеченное. К палаткам выстраивались длинные очереди. Раз в час раздавали бесплатное угощение - бутерброды с салом и маринованными огурцами или острым перцем.

Для удобства устроили зону со столиками. Все были заняты.

Автор: Ольга Стенько
  В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"

"Пришли погулять и встретились с родственниками. Живу в Полтаве, но впервые лично пришла на фестиваль сала. Еще не все перепробовали, только начали. Больше всего на празднике понравилась атмосфера - вкусная. Приятно, что и цены умеренные", - поделилась впечатлениями Елена Корнийчук.

Цены были разные. От 100 грн за килограмм рулета из тонкого соленого сала с сушеной зеленью и специями, до 300 грн за кило сала с чесноком или обкатанное в черном перце. Продавали и буженину, колбасы и хамон местного производства - по 425 грн за кг.

Автор: Ольга Стенько
  В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"
В центре Полтавы провели традиционный для зимних праздников "Сало - Fest"

По словам организатора ярмарки предпринимателей Екатерины Бабич, в этом году активность предпринимателей на участие в ярмарке были снижена.

"Положительный момент в том, что не было стихийной торговли. Продавали только качественную продукцию. Мы специально никого не приглашали - рассчитывали, что предприниматели сами выявят инициативу. Не было ажиотажа. Возможно потому, что нужно было собрать все документы, согласовать торговлю со всеми службами. Возможно, не много было заявок и через не очень зимнюю погоду", - считает Екатерина.

Также в этот день в пешеходной зоне устроили "Городок Мастеров" - торгововали товарами хендмейд.

Завершили гуляния в Полтаве торжественным закрытием городской елки.

8 января в рамках XV Рождественского фестиваля "Вспышка Рождественской звезды" по центру Львова прошло "Шествие звездарей". Это ежегодная городская традиция.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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