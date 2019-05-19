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воскресенье, 19 мая 2019 02:01

Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
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Экскурсия в историю чая в Краеведческом музее
Фото: Иван Мартыненко
Экскурсия в историю чая в Краеведческом музее
Экскурсия в историю чая в Краеведческом музее
Экскурсия в историю чая в Краеведческом музее
Экскурсия в историю чая в Краеведческом музее

18 мая в Краеведческом музее состоялось мероприятие "Ночь в музее". В рамках экскурсии всем желающим рассказывали историю изготовления и потребления чая.

Событие началось с рассказа о возникновении чая в Китае.

"Один китайский император-то кипятил воду и туда упало несколько листочков с дерева. Когда он попробовал напиток, то почувствовал необычный вкус. А потом еще и оказалось, что этот напиток бодрит организм. Император рассказал об этом людям - с тех пор в Китае начали пить чай ", - говорит куратор.

Далее посетителям сообщили легенду о возникновении чайного дерева.

"Один монах решил медитировать несколько дней, но заснул во время медитации. Это его так расстроило, что он вырвал свои ресницы и бросил их на землю. А наутро из них выросли чайные деревца. Когда человек выпил настой из этих чайных деревьев, то понял, что они прогоняют сон ", - рассказал экскурсовод.

Интересным экспонатом выставки стала книга "Чайный канон" китайского ученого Лю Юня. Сейчас он считается божеством, а его фигурка часто присутствует на чайных церемониях.

"Главное отличие китайского чаепития от европейского это то, что в Китае за чаем не происходит бурных разговоров. Ведь китайцы пьют чай, чтобы пообщаться с чаем, а европейцы, чтобы пообщаться между собой ", - сообщил сотрудник музея.

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На многочисленных полках за спиной экскурсовода расположились чашки и блюдца с датского фарфора. Здесь же накрыт столик по английской традиции чаепития, которая называется "Five o'clock tea"

Дальше всех повели к столику, где стоял уже более родной нам атрибут чаепития - самовар.

"Большое распространение самовар приобрел в России. От Урала и до Тулы. Его ставили на стол, пили чай часами. А для того, чтобы поддерживать температуру воды, угли в самоваре раздували сапогом ", - рассказал куратор.

На этом экскурсию чайным домиком Краеведческого музея было завершено. Кто-то из посетителей ушел в другой зал на продолжение мероприятия, а кто-то домой - пить чай.

18 мая в Виннице прошло празднование Дня Европы. Для талантливых людей - это возможность похвастаться умениями и достижениями, а для гостей - яркие эмоции и эстетическое наслаждение.

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