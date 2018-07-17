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среда, 18 июля 2018 04:30

Невероятные розовые поля: бизнесмен рассказал о заработках на цветах
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Винницкий бизнесмен рассказал, как можно заработать на розах
Фото: vinnitsa.info
Винницкий бизнесмен рассказал, как можно заработать на розах
Винницкий бизнесмен рассказал, как можно заработать на розах
Винницкий бизнесмен рассказал, как можно заработать на розах
Винницкий бизнесмен рассказал, как можно заработать на розах

В селе Некрасово Винницкого района предприниматель Александр Дусанюк взялся выращивать розы. В пик сезона в селе зацвели невероятной красоты розовые поля с различными сортами и цветами.

Их продает не только в Украине, но и в Европе - на рынках Голландии, Великобритании, Австрии, Германии и Франции, пишет vinnitsa.info.

"В этом году примерно 20% нашей продукции поехало за границу. Начали работать на экспорт только два года назад, но есть очень положительные отзывы по качеству. Нашей продукцией заинтересованы европейские фермеры, а также супермаркеты, которые продают розу в готовом упакованном виде. Продаем продукцию через нашего партнера в Голландии. Отправляем на его предприятие в Польше. Он дальше продает в Европу. Всего с 3 до 5 миллионов саженцев роз ежегодно", - говорит Александр Дусанюк.

В супермаркетах Европы роза может стоить примерно 5-6 евро, отмечает бизнесмен.

"Сначала мы вложили символическую сумму - 37 тыс. eвро в течение двух лет. В то время этого было достаточно. Затем нам голландцы помогали с льготной поставкой техники, с отсрочками платежа. В 2009 году мы получили от Правительственного банка Голландии кредит для развития под бизнес-план, без залога, у нас такие кредиты никто не выдает. Так и работаем", - рассказал директор предприятия.

В общем, для производства использует примерно 25 гектаров земли. Из них 6 гектаров - поле роз и 6 гектаров - подвоя к розы (шиповник). Розу выращивают в двухлетнем цикле.

"Первый год высаживаем подвой, на ню прививают культурное глазок розы, и уже на следующий год получаем розу. Используем специальную сортовую шиповник, которую завозим из Нидерландов или из Польши. Технологически она гораздо лучше подходит для производства розы и это позволяет в дальнейшем получить куст более высокого качества. Есть примерно 110 сортов различной селекции, в том числе и передовых мировых селекционеров ", - рассказывает Александр Дусанюк.

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Привитые побеги пакуют в бумагу, пакет называют "конфеткой", затем растение высаживают.

"Мы обрезаем сначала листочки, потом черенки отправляем для окулировки. Уже из них получают розы", - рассказывает работница.

Английские розы похожи на пионы. Вырастают диаметром 14-15 см. Имеют сильный, пьянящий аромат.

Кусты вырастают высотой 40-70 см. Цветки бывают красные, розовые, белые, желтые и оранжевые. Шипов немного. Цветет обильно с начала лета до заморозков. Главное - обрезать отцветшие.

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