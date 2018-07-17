Невероятные розовые поля: бизнесмен рассказал о заработках на цветах

Фото: vinnitsa.info

В селе Некрасово Винницкого района предприниматель Александр Дусанюк взялся выращивать розы. В пик сезона в селе зацвели невероятной красоты розовые поля с различными сортами и цветами.

Их продает не только в Украине, но и в Европе - на рынках Голландии, Великобритании, Австрии, Германии и Франции, пишет vinnitsa.info.

"В этом году примерно 20% нашей продукции поехало за границу. Начали работать на экспорт только два года назад, но есть очень положительные отзывы по качеству. Нашей продукцией заинтересованы европейские фермеры, а также супермаркеты, которые продают розу в готовом упакованном виде. Продаем продукцию через нашего партнера в Голландии. Отправляем на его предприятие в Польше. Он дальше продает в Европу. Всего с 3 до 5 миллионов саженцев роз ежегодно", - говорит Александр Дусанюк.

В супермаркетах Европы роза может стоить примерно 5-6 евро, отмечает бизнесмен.

"Сначала мы вложили символическую сумму - 37 тыс. eвро в течение двух лет. В то время этого было достаточно. Затем нам голландцы помогали с льготной поставкой техники, с отсрочками платежа. В 2009 году мы получили от Правительственного банка Голландии кредит для развития под бизнес-план, без залога, у нас такие кредиты никто не выдает. Так и работаем", - рассказал директор предприятия.

В общем, для производства использует примерно 25 гектаров земли. Из них 6 гектаров - поле роз и 6 гектаров - подвоя к розы (шиповник). Розу выращивают в двухлетнем цикле.

"Первый год высаживаем подвой, на ню прививают культурное глазок розы, и уже на следующий год получаем розу. Используем специальную сортовую шиповник, которую завозим из Нидерландов или из Польши. Технологически она гораздо лучше подходит для производства розы и это позволяет в дальнейшем получить куст более высокого качества. Есть примерно 110 сортов различной селекции, в том числе и передовых мировых селекционеров ", - рассказывает Александр Дусанюк.

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Привитые побеги пакуют в бумагу, пакет называют "конфеткой", затем растение высаживают.

"Мы обрезаем сначала листочки, потом черенки отправляем для окулировки. Уже из них получают розы", - рассказывает работница.

Английские розы похожи на пионы. Вырастают диаметром 14-15 см. Имеют сильный, пьянящий аромат. Кусты вырастают высотой 40-70 см. Цветки бывают красные, розовые, белые, желтые и оранжевые. Шипов немного. Цветет обильно с начала лета до заморозков. Главное - обрезать отцветшие.