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понедельник, 27 апреля 2020 11:36

Несколько городов просят Кабмин открыть рынки

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Несколько городов просят Кабмин открыть рынки
Садовый просит Кабмин открыть львовские рынки. Фото: pixabay

Снять ограничения на работу продуктовых рынков просит Кабмин городской голова Львова Андрей Садовый.

Одним из вариантов является также позволить решать вопросы рынков местной власти. Об этом Садовый написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне. Каждый городской голова знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем. Но я бы не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей ", - говорит мэр.

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По словам Садового, введенный через коронавирус карантин наложил на всех определенные ограничения и люди стали "заложниками ситуации".

"Но также мы должны иметь возможность влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу. Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся и времени мало ", - пишет Садовый.

Разрешить работу малого и среднего бизнеса просят также местные власти Днепра и Ивано-Франковска.

Карантин из-за коронавируса спровоцировал экономический кризис. Поэтому во Львове сократят 181 работника горсовета.Также в городе вводят программу поддержки местного бизнеса "Сделано во Львове", "Покупай львовское".

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