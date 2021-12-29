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среда, 29 декабря 2021 11:18

Непогода в регионе остановила общественный транспорт

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Непогода в регионе остановила общественный транспорт
Центральный автовокзал Полтавы. 29 декабря отменены рейсы в направлении Днепра, Глобиного, Каменского и Кривого Рога. Фото: "Суспільне Полтава"

Утром 29 декабря в Полтавской области отменили около 20 автобусных рейсов. Причина - ухудшение погодных условий.

Об этом рассказала руководитель центрального автовокзала Полтавы Оксана Левенко, пишет Суспільне.

В частности, отменили рейсы в направлении Днепра, Глобиного, Каменского, Кривого Рога и в Кобеляки. Последний планируют возобновить после обеда. Относительно остальных - пока неизвестно.

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По словам Левенко, это связано с гололедицей на дорогах и снегопадом.

Рейсы в направлении Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы курсируют без изменений.

29 декабря по всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области - третий, красный - ночью и утром на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя - чрезвычайный гололед.

Третья степень - погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, использовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

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Дата
29
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