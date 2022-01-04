"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 846
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 918
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 9639
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 963
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3771
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1053
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4743
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2790
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
6
5
9
3
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Показали последствия масштабного пожара в Запорожье
Показали последствия масштабного пожара в Запорожье
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
Видео
Все видео
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
9 Просмотров: 1827
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3132
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1602
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1962
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1125
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
вторник, 04 января 2022 17:12

"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение

  Комментировать
&quot;Не убили и слава Богу&quot;: в Запорожской области мужчина &quot;романтично&quot; сделал предложение
В Мелитополе девушку "задержали" для предложения руки и сердца. Фото: скриншот с видео

В Мелитополе Запорожской области мужчина имитировал задержание полицейскими своей избранницы, чтобы непривычно сделать ей предложение.

Соответствующие видео обнародовала "Украина в шоке" в Telegram.

"Не убили и слава Богу. В Мелитополе парень сделал оригинальное предложение своей девушке. Уровень романтики зашкаливал", - говорится в описании видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганков сделал предложение девушке на Мальдивах

На кадрах видно, что невеста подъехала на автомобиле к воротам частного дома. Позади нее остановился белый микроавтобус, из которого выбежали люди в балаклавах и жилетах с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов. Девушку положили на капот машины.

Сразу после этого вышел жених с кольцом. Затем "полицейский" подарил девушке букет цветов.

В Киеве невеста заманила жениха на НСК "Олимпийский" для венчания. Из авто мужчина вышел с завязанными глазами. Для него это должно было быть обычное свидание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея

Марсоход застрял на планете на годы

Самое читаемое
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 10737
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
55
 1 Просмотров: 9639
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
Любитель Путина стал посмешищем на хоккейном матче в США
 Просмотров: 8685
Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам
Руководила обстрелами позиций ВСУ: экс-замначальницу милиции приговорили к 12 годам Просмотров: 6309
&quot;Петя спит&quot;: Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала
"Петя спит": Зеленский опубликовал фото из домашнего спортзала 1 Просмотров: 6084
Запорожье
"Боялись выйти из кабинетов": родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию и поиздевались над медиками
"Боялись выйти из кабинетов": родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию и поиздевались над медиками Просмотров: 1899
В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу
В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу Просмотров: 558
Ехали на соревнования: на Запорожье перевернулся микроавтобус с детьми
Ехали на соревнования: на Запорожье перевернулся микроавтобус с детьми Просмотров: 2583
Избиение школьниц в Запорожье: родители нападающих угрожают матери потерпевшей
Избиение школьниц в Запорожье: родители нападающих угрожают матери потерпевшей Просмотров: 1728
В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый
В гимназии Мелитополя школьник открыл стрельбу: есть раненый Просмотров: 612
Больше всего комментируют
9
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
3
Государственный телеканал "Дом" взял на роботу актрису, которая называет Крым "российским"
3
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
2
Американский разведчик рассказал, как помешать вторжению России в Украину
2
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
Голосов: 75
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть