"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение

В Мелитополе девушку "задержали" для предложения руки и сердца. Фото: скриншот с видео

В Мелитополе Запорожской области мужчина имитировал задержание полицейскими своей избранницы, чтобы непривычно сделать ей предложение.

Соответствующие видео обнародовала "Украина в шоке" в Telegram.

"Не убили и слава Богу. В Мелитополе парень сделал оригинальное предложение своей девушке. Уровень романтики зашкаливал", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, что невеста подъехала на автомобиле к воротам частного дома. Позади нее остановился белый микроавтобус, из которого выбежали люди в балаклавах и жилетах с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов. Девушку положили на капот машины.

Сразу после этого вышел жених с кольцом. Затем "полицейский" подарил девушке букет цветов.

В Киеве невеста заманила жениха на НСК "Олимпийский" для венчания. Из авто мужчина вышел с завязанными глазами. Для него это должно было быть обычное свидание.