Не имели патологий: Covid-19 убил беременную и мужчину до 30 лет

Умершие не были вакцинированы от Covid-19. Фото: pixabay.com

Во Львове от коронавируса за сутки умерли 23-летняя беременная и 29-летний мужчина. Оба не имели никаких патологий.

Об этом сообщила заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи города Наталья Матолинец в Facebook.

Отмечается, что умершая женщина была беременна впервые.

"Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе. Черные нежизнеспособные легкие. Дальше - парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет", - написала врач.

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Подчеркнула, что умершие не были вакцинированы от коронавируса. За их жизнь боролись почти месяц, но безрезультатно.

"Это очень страшно. Особенно, если учесть уйму тех, кто не верит в Covid, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков", - подчеркнула Матолинец.

Всего за сутки в медучреждение госпитализировали 14 больных, умерли трое, под аппаратами ИВЛ 47. Среди них - ни одного вакцинированного.

8 ноября от осложнений умерли 833 больных Covid-19 в Украине. Это еще один антирекорд. 91,1% госпитализированных с коронавирусной болезнью на прошлой неделе не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.