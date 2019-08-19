Назвали победителя самого масштабного проекта шоу-бизнеса "Украинская песня"

Фото: Ярина Лукомская

17 августа на "Арене Львов" собралось более 20 тыcяч посетителей. 6 часов разножанровой музыки от топовых украинских звезд и молодых исполнителей организовал проект "Украинская песня".

Ukrainian Song Project - проект для начинающих первую очередь. Из трехсот заявок организаторы ежегодно выбирают лучших. В этом году счастливчиками стали: ХАС, Grohotsky, Юра Самовилов. Гуртом, KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, группа [O], Шестое чувство. Впервые на концерте выбрали победителя. Им стал Игорь Грохоцкий (сценическое имя Grohotsky) с Киевщины, который выступил на сцене с песней "Будь со мной". Игорь Грохоцкий - бывший игрок киевского "Динамо", стал популярным, победив в телепроекте "Голос страны-4".

Победитель получил в подарок ротацию на радиостанции "Люкс FM", запись новой песни на студии, подготовку сольного концерта во Львове и Киеве, а также сотрудничество с национальным проектом "Украинская песня".

Молодые исполнители пели вместе с хедлайнерами Тиной Кароль, "Без обмежень", DILEMMA, ENEJ (Польша), Melovin, Арсен Мирзоян, Alyosha, Tarabarova, Jerry Heil и другими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песня Скрябина зазвучала по-новому

Гала-концерт будет транслироваться по телевидению 24 августа.

Музыкальный проект Ukrainian Song Project проходил уже в четвертый раз, но в этом году экспертное жюри впервые определяло победителя.