Назвали ошеломляющие цифры, которые потратили на оперный фестиваль

На опера фестивале было более 65 тыс зрителей. Фото: Ирина Кальченко

4-9 июня во Тульчине Винницкой области прошел третий международный фестиваль "OperaFest Tulchyn".

Средства за организацию мероприятия Тульчинский городской совет поделила на мелкие части, чтобы не объявлять закупке. Некоторые закупки дублируются. Бюджетные средства перечислили двум родственникам предпринимателям: ФОПу Ольге Грабовляк и ее зятю-певцу ФЛП Юрию Грицюку, сообщает vn.hromady.com.ua.

За монтаж, демонтаж сцены, световое оборудование и услуги звуокоператора Тульчинский городской совет заплатила почти 1,6 миллиона гривен. Информация о закупках размещена на сайте публичных закупок Прозорро.

Ольга Владимировна Грабовляк работает продавщицей в мясном отделе магазина Космос в Виннице. Женщина является родственницей винницкого певца Юрия Грицюка, который также занимался организацией оперного фестиваля в Тульчине.

Согласно информации площадки публичных закупок "Прозорро" Юрию Грицюку дважды платили за услуги звукооператора и еще дважды за аренду мобильной концертной сцены.

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3-й фестиваль оперной музыки в этом году длился 5 дней. Opera Fest Tulchyn начался 4 4 июня, финал - 9 июня. Программа фестиваля состояла из 2 частей: детской и общей.