Назвали мер, которые лучше выполняют свои обещания

vmr.gov.ua Сергей Моргунов

Мэр Винницы вошел в тройку лучших мэров Украины.

Сергей Моргунов исполнил 83 с 165 обещаний, еще 62 - в процессе работы, пишет "Слово и Дело".

Абсолютному количеству реализованных проектов Сергей Моргунов уступает лишь мэрам Днепра и Хмельницкого по этому показателю.

Оказалось, что ни один из мэров полностью не выполнил данные избирателям обещания.

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Фактически Моргунов занимает уверенное третье место. На нем должен находиться мэр Черновцов Алексей Каспрук. Но его решением черновицких депутатов отстранили от руководства городом. И он судится с ними в Седьмом апелляционном суде в Виннице.

Стоит отметить, что Сергей Моргунов оставил далеко позади таких мэров, как киевского Виталия Кличко, одесского Геннадия Труханова, харьковского Геннадия Кернеса.

Сергей Моргунов одержал победу во втором туре местных выборов. Это произошло 16 ноября, когда действующий мэр Винницы победил свою оппонентку, набрав 63,92% голосов. За последние проголосовало 33,21% избирателей. Тогда выборы городского головы ознаменовались рекордно низкой явкой - 30%.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сделал замечание директору детсада №30, не использующих пароконвектомат для приготовления блюд на пару. Благодаря программе модернизации учебных заведений за последний год смогли сэкономить 2500000 грн. Эти деньги смогут потратить на улучшение материально-технической базы детских садов или школ.