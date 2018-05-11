Назвали лучшие рестораны Полтавщины

Автор: Фото из соцсети Эксперты определили лучшие заведения общепита в Полтавской области

Ежегодно портал "Новое время" составляет рейтинг лучших ресторанов страны. Среди сотни лучших три ресторана с Полтавщины - "Амичи" из Миргорода и "Fish & Fusion" и "Мимино" из Полтавы.

Третий год подряд эксперты признали лучшим рузинський ресторан Шоти в центре Киева, принадлежит Ресторанам братьев Гусовских.

"Опрашиваем специалистов - преимущественно рестораторов, гастроблогерів и ресторанных критиков. Все они не имеют права голосовать за свои заведения. У нас на первых местах - рестораны, которые могут подарить прежде всего гастрономическое удовольствие. Именно качество еды, сервис и атмосферу мы просим наших экспертов оценивать в первую очередь. Цены и эффектные дизайнерские решения нас интересуют меньше", – рассказал Виталий Сыч, главный редактор издания.

В этом году в рейтинг впервые попали 44 рестораны, остальные – уже были в нем.

Традиционно, больше всего ресторанов в рейтинге из Киева. Это 41 учреждение. По столице идут Одесса и Львов — они делегировали к первой сотне 14 и 12 учреждений соответственно.

Амичи

Автор: Фото из соцсети Амичи в Миргороде

Это небольшое кафе с итальянской и японской кухней. В меню большой выбор вин и кофе. По выходным для детей посетителей проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы.

Fish & Fusion

Автор: Фото из соцсети Fish & Fusion в Полтаве

В меню представлены в основном блюда средиземноморской кухни, приготовленные из рыбы и морепродуктов всевозможными способами - на гриле, на пару, в соли и в печи. Также есть пасты и ризотто. В заведении есть большой выбор десертов и алкоголя.

Мимино

Автор: Фото из соцсети Мимино в Полтаве

В ресторане несколько залов, которые передают атмосферу старой Грузии, а по вечерам в ресторане звучит живая музыка. Здесь подают почти все популярные блюда этой страны - хачапури, долму, шашлыки. Дополнительно можно заказать блюда европейской кухни.

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В Полтаве на Соборной площади впервые состоялся благотворительный гастро-фестиваль "До Энея в гости". Несколько сотен полтавчан получили семь часов культурного отдыха и возможность отведать аутентичные блюда времен Ивана Котляревского.